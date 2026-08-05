La historia de la última visita de un Papa a la Argentina

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, reavivó el recuerdo del último viaje de un Pontífice al país. La última vez que el máximo líder de la Iglesia Católica pisó suelo argentino fue hace 39 años, cuando Juan Pablo II realizó su segunda y última visita, en abril de 1987.

El papa polaco fue, hasta el momento, el único Sumo Pontífice que visitó la Argentina. Lo hizo en dos oportunidades, aunque en escenarios completamente diferentes: la primera, en junio de 1982, durante los últimos días de la Guerra de Malvinas; y la segunda, cinco años más tarde, cuando el país ya había recuperado la democracia bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.

La visita en plena Guerra de Malvinas

El primer viaje de Juan Pablo II comenzó el 11 de junio de 1982, apenas días antes del final del conflicto bélico con el Reino Unido. La escala en Argentina fue incorporada por el Vaticano luego de la visita que el Pontífice había realizado a Gran Bretaña, con el objetivo de transmitir un mensaje de paz en medio de la guerra.

Durante una estadía de poco más de 30 horas, el Papa recorrió Buenos Aires, se reunió con el entonces presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y los demás integrantes de la Junta Militar, celebró una misa en la Catedral Metropolitana y encabezó una multitudinaria ceremonia en Luján.

En ese contexto dejó uno de los mensajes que marcaron aquella visita: "Mi presencia acá quiere hoy significar la prueba de ese amor en un momento histórico tan doloroso para vosotros como lo es el actual". Además, pidió "la paz de Cristo sobre las víctimas de ambos bandos" y expresó su cercanía con las familias que habían perdido a sus seres queridos durante la guerra.

Antes de abandonar el país, presidió un acto masivo en el Monumento de los Españoles ante cerca de dos millones de personas y se despidió con una frase que luego cobraría un significado especial: "¡Hasta pronto, Argentina!". Dos días después, las fuerzas argentinas firmaron la rendición en Malvinas.

El regreso en democracia

La promesa se cumplió el 6 de abril de 1987. Juan Pablo II regresó a una Argentina muy distinta, ya gobernada por Raúl Alfonsín y en pleno proceso de consolidación democrática.

Durante seis días desarrolló una intensa agenda que incluyó Buenos Aires, Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Viedma, Salta, Paraná, Rosario y otros puntos del país. Uno de los momentos más recordados fue la celebración de la III Jornada Mundial de la Juventud sobre la avenida 9 de Julio, donde más de un millón de personas participaron del encuentro.

También encabezó una misa en el estadio de Vélez Sarsfield y mantuvo reuniones con jóvenes, trabajadores, empresarios, sindicalistas, representantes de pueblos originarios y líderes de distintos credos.

En Córdoba, en medio del debate por la Ley de Divorcio, el Pontífice advirtió que observaba "signos preocupantes de degradación en relación con algunos valores fundamentales del matrimonio y la familia", una de las frases más recordadas de aquella gira.

Una espera de casi cuatro décadas

Al despedirse de la Argentina en 1987, Juan Pablo II cambió la frase pronunciada cinco años antes y dijo simplemente: "¡Hasta siempre!". Sin saberlo, sería la última vez que un Papa visitaría el país.

Tras su pontificado, Benedicto XVI nunca viajó a la Argentina. Tampoco lo hizo Francisco, el primer Papa argentino de la historia, quien durante sus doce años al frente de la Iglesia Católica no concretó una visita oficial a su país natal.

Ahora, con el anuncio del viaje apostólico de León XIV, la Argentina volverá a recibir a un Pontífice después de 39 años, en una visita que marcará un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del país.