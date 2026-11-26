Martín Conte, un joven activista de 16 años y fundador del espacio Generación Presente, reclamó a los senadores nacionales que avancen con la sanción definitiva del proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online, una iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024 y lleva alrededor de 700 días frenada en la Cámara alta.

Desde su cuenta de Instagram @joven.comprometido, impulsa campañas de concientización y un petitorio junto a la Pastoral de la Iglesia y otras organizaciones que ya reunió cerca de 21.000 firmas.

En diálogo con Radio 750, el adolescente explicó que su compromiso nació tras abordar la temática en un simulacro legislativo y advertir cómo las apuestas ilegales empezaban a instalarse en su propio entorno escolar y social.

“A mí me toca este tema en un modelo de Poder Legislativo argentino y posteriormente a eso lo empiezo a ver en mis compañeros, en conocidos, capaz que no con un consumo problemático, pero que empezaban a apostar en casas de apuestas ilegales”.

“Este año dije: ‘No puede seguir creciendo, no puede seguir sin tratarse en el Senado como hasta ahora’. Empecé a conversar con especialistas, con legisladores de muchos partidos políticos para ver qué posición tenían”.

A partir de esa iniciativa, Conte participó como expositor en conversatorios realizados en la Cámara de Diputados de la Nación y comenzó a organizar charlas preventivas en escuelas junto a especialistas. Sin embargo, advirtió sobre las presiones económicas que frenan el avance normativo: “Hasta acá llegué y creo que tenemos que seguir y seguir y seguir y nunca va a ser suficiente porque hay mucho lobby detrás de esto”.

El impacto en adolescentes y la presencia de la publicidad

El fundador de Generación Presente alertó sobre la magnitud del fenómeno en la Argentina, citando datos de UNICEF y estimaciones sobre el alcance del juego, al tiempo que cuestionó la falta de controles frente al acceso de menores de edad y el rol de los patrocinios deportivos:

Alcance en jóvenes y población general: según los datos mencionados por Conte a partir de UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes reconoció haber apostado alguna vez y se estima que ocho de cada diez ya lo hicieron, mientras que en el país habría entre 17 y 19 millones de personas que juegan, aunque sin cifras oficiales precisas.

Sobre el acceso ilegal y los patrocinios masivos, Martín remarcó que el ingreso de menores a sitios de apuestas es ilegal y cuestionó la omnipresencia publicitaria del sector, señalando que las casas de apuestas son hoy los principales sponsors de camisetas de fútbol, incluida la de la Selección Argentina.

Ante las consecuencias en la salud mental, expresó su preocupación por el avance de la problemática entre los chicos y vinculó parte del incremento del 25% en las tasas de suicidio registrado en el último año en Argentina con cuadros asociados a la ludopatía.

“¿Los menores pueden entrar a casas de apuestas o es ilegal? Es ilegal. Entonces, algo estamos haciendo mal. Teniendo un proyecto de ley con media sanción hace 700 días frenado en el Senado es peor todavía, porque nos damos cuenta de que esto se incrementa cada vez más. Es una vergüenza ya esto”.

“Nos tenemos que dejar de tapar los ojos. Hay muchos que están metiendo fuerza para que esto no salga y la verdad es una vergüenza. Que cada vez haya más chicos metiéndose y las tasas de suicidios en Argentina se hayan incrementado un 25 por ciento en el último año y que gran parte de ese incremento se debe a suicidios vinculados con la ludopatía, me da mucha tristeza”, expresó el joven.

Trabas parlamentarias

Tras presenciar instancias previas al debate en la Cámara alta, Conte describió un escenario legislativo trabado por objeciones técnicas y advirtió sobre el riesgo de que se rechace el texto que ya cuenta con media sanción para reemplazarlo por una propuesta alternativa del oficialismo, lo que obligaría a reiniciar el circuito parlamentario en Diputados y demoraría aún más la regulación.

“Vos te dabas cuenta de que desde los dos lados no había confrontaciones en cuanto a qué hacemos, sino que había trabas de otro estilo, como ese buscarle la vuelta para que falle algo, para que no estemos de acuerdo en algo”.

“Mi verdadero miedo es que hoy pierda esto, se vote negativo el proyecto y que salga el del oficialismo, que quizás no sea malo porque está tomando varias cosas del de media sanción, pero estaríamos perdiendo más tiempo aún, porque tiene que volverse a tratar en Diputados, se le van a hacer modificaciones y nunca vamos a tener un marco regulatorio”.

En el cierre de su mensaje, el joven activista apeló directamente a la responsabilidad de los senadores para priorizar a las familias y adolescentes afectados por el juego compulsivo: “Hay algo que es verdad: tenemos que ir contra lo ilegal. Por favor, senadores, dejen de mirar por los intereses de algunas empresas y empiecen a prestar atención a las familias, a los niños, a los adolescentes que están sufriendo. Tengan un poco de sensibilidad. Hoy tienen la posibilidad de demostrar que se equivocaron en estos 700 días, así que por favor voten por la prevención de la ludopatía”.