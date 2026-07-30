En medio de una de las tragedias más devastadoras que vivió Italia en la última década, la historia de Romeo, un perro labrador que logró sobrevivir nueve días atrapado bajo los escombros, volvió a emocionar al mundo. Su rescate, ocurrido tras el terremoto de magnitud 6,4 que golpeó el centro del país en 2016, se convirtió en un símbolo de esperanza cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran prácticamente nulas.

El sismo dejó cerca de 300 muertos y destruyó por completo localidades como Amatrice. Nueve días después del desastre, los bomberos acompañaban a una pareja que intentaba recuperar algunas pertenencias de su vivienda derrumbada cuando un débil ladrido rompió el silencio entre las ruinas.

Los rescatistas comenzaron un delicado operativo para localizar el origen del sonido. Tras remover bloques de hormigón y restos de la estructura, Romeo apareció caminando por sus propios medios. Desorientado por la luz del sol después de más de 200 horas en la oscuridad, el perro movió la cola apenas reconoció a sus dueños, protagonizando una escena que dio la vuelta al mundo.

Los veterinarios comprobaron que, pese al tiempo que pasó atrapado, el animal no presentaba heridas de gravedad. Apenas mostraba una leve deshidratación, algo que sorprendió incluso a los especialistas.

Cómo logró sobrevivir

Según explicaron los equipos de rescate, la clave estuvo en la forma en que colapsó la vivienda. Dos vigas de hormigón formaron un "triángulo de seguridad" o nicho de aire que evitó que Romeo fuera aplastado. Además, habría podido hidratarse gracias a pequeñas filtraciones de agua de lluvia que llegaban hasta el espacio donde permaneció atrapado.

El caso de Romeo quedó grabado como una de las historias más conmovedoras surgidas tras el terremoto de Italia. Años después, su increíble supervivencia continúa siendo recordada como un ejemplo de resiliencia y una luz de esperanza en medio de una de las mayores tragedias naturales que sufrió el país.