Gabriel Calderón, exfutbolista de la Selección Argentina y campeón mundial Sub 20 junto a Diego Maradona, contó el dramático episodio que vivió en Marruecos durante 2024. El exjugador permaneció casi 24 horas secuestrado después de viajar al país africano por una falsa propuesta laboral que le habían realizado para dirigir a un equipo.

La situación ocurrió el 6 de junio de 2024, cuando viajó desde España para reunirse con un supuesto príncipe que le había ofrecido trabajo como entrenador. Calderón decidió contar lo sucedido después de conocer una experiencia similar denunciada por el técnico inglés Adrian Heath, con la intención de evitar que otras personas atraviesen una situación parecida.

Una propuesta laboral que terminó en una pesadilla

El argentino recibió una oferta que, por sus antecedentes y contactos en el fútbol de Medio Oriente, inicialmente parecía confiable. Sin embargo, antes de viajar aparecieron algunas señales que le generaron desconfianza, como el pedido de que nadie conociera los detalles del encuentro.

Al llegar al aeropuerto de Tetuán, nadie lo esperaba y tuvo que comunicarse con su contacto para coordinar el traslado. Finalmente apareció un automóvil en el que viajaban un adulto y un chico de nueve años, cuya presencia hizo que Calderón bajara la guardia.

Le explicaron que el supuesto príncipe se había retrasado y que antes pasarían por una vivienda. Durante la cena, tres personas lo amenazaron con un machete en la cabeza y le explicaron que necesitaban dinero porque habían recibido amenazas contra sus familias.

Casi 24 horas secuestrado y obligado a transferir dinero

El secuestro se extendió durante casi un día, período en el que los delincuentes obligaron al exentrenador a realizar transferencias de dinero. Calderón llegó a temer por su vida y pensó que podían asesinarlo después de quitarle sus ahorros.

A pesar de la vigilancia de sus captores, consiguió enviar mensajes cifrados a sus familiares para comunicarles lo que estaba sucediendo. La situación comenzó a cambiar cuando recibió una llamada de la Embajada de España en su teléfono, algo que generó preocupación entre quienes lo mantenían cautivo.

El exfutbolista aprovechó ese momento para negociar su salida y pedir que lo trasladaran al aeropuerto. Finalmente recuperó la libertad, aunque perdió 1.900 euros en efectivo, mientras que una transferencia de mayor valor pudo ser anulada gracias a la intervención de su familia.

Una trayectoria con dos Mundiales

La historia de Calderón también tiene un recorrido importante dentro del fútbol argentino. Fue campeón del Mundial Sub 20 de Japón 1979 junto a Diego Maradona e integró los planteles de la Selección Argentina que disputaron España 1982 e Italia 1990, donde el equipo de Carlos Bilardo llegó a la final.

Después de retirarse como futbolista, construyó una extensa carrera como entrenador, principalmente en el exterior y en países árabes. Según explicó, lleva 42 años fuera de Argentina y trabajó durante 14 temporadas en países de esa región.

A pesar de haber atravesado una experiencia traumática, decidió hacer público lo sucedido para advertir sobre este tipo de engaños. “Ahora lo cuento para que no haya un tercer caso”, explicó durante una entrevista radial.