Lisandro Pino está acostumbrado a recorrer siete kilómetros a caballo para llegar a la escuela. Vive en un pequeño paraje de las sierras de Córdoba, a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar, donde asistir a clases implica atravesar caminos de montaña. Sin embargo, este martes 10 de noviembre, su historia cotidiana tuvo un capítulo especial: fue uno de los estudiantes elegidos para recibir al papa León XIV durante su llegada a la Argentina mediterránea.

El niño cursa sexto grado en la Escuela Albergue Ceferino Namuncurá, ubicada en la región de las Altas Cumbres. Junto con otros alumnos de establecimientos rurales y de la capital cordobesa, participó de la bienvenida oficial al Pontífice en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

La presencia de Lisandro llamó la atención por su particular historia. Mientras miles de fieles se preparaban para asistir a la misa en FAdeA, el estudiante que habitualmente viaja a caballo para estudiar tuvo la oportunidad de participar de uno de los momentos más importantes de la jornada.

La historia de Lisandro Pino y sus viajes a caballo

Lisandro vive en el paraje Corral de Ceballo, en Pampa de Achala, una zona de montaña donde las distancias y las características del terreno condicionan la vida cotidiana de sus habitantes.

Su vivienda se encuentra a unos 2.100 metros de altura y está separada de la escuela por siete kilómetros, un trayecto que el niño realiza a caballo para continuar con sus estudios.

El establecimiento al que asiste, la Escuela Albergue Ceferino Namuncurá, está situado en Los Cerros, en una región donde las condiciones geográficas presentan desafíos particulares para las comunidades educativas.

La historia del estudiante refleja las dificultades que enfrentan algunas familias rurales para garantizar el acceso a la educación, especialmente en sectores alejados de los principales centros urbanos.

El día que Lisandro participó de la bienvenida al Papa

Este martes, Lisandro integró una delegación de estudiantes cordobeses que recibió a León XIV después de su aterrizaje, minutos antes de las 9.

El Pontífice fue saludado inicialmente por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo Ángel Rossi. Sin embargo, antes de continuar hacia FAdeA, decidió apartarse del recorrido protocolar para acercarse a los alumnos.

Los chicos habían preparado cartas y dibujos para entregarle al Papa. León XIV los saludó personalmente, conversó con algunos de ellos y repartió rosarios de la Santa Sede.

El encuentro también dejó momentos espontáneos. El Pontífice posó para fotografías con estudiantes y aceptó tomarse una selfie con uno de los niños, según registraron los medios presentes.

Si bien Lisandro integró el grupo que participó de la bienvenida, las imágenes difundidas hasta el momento no permiten confirmar que haya sido el protagonista de esa fotografía.

Las escuelas rurales tuvieron su lugar en la visita de León XIV

La recepción también contó con estudiantes de la Escuela Nuestra Señora del Valle, ubicada en Los Gigantes, y de la Escuela República del Perú, de la ciudad de Córdoba.

La participación de estos establecimientos permitió que niños de comunidades alejadas y de la capital provincial estuvieran representados durante la llegada del Papa.

También participaron organizaciones vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad y un coro estudiantil encargado de acompañar musicalmente la bienvenida.

Después del encuentro, León XIV continuó su recorrido hacia el predio de FAdeA, donde celebró una misa ante una multitud de peregrinos provenientes de distintas provincias argentinas.

Para Lisandro, la jornada significó una experiencia diferente de sus habituales recorridos por las sierras. El alumno que transita kilómetros a caballo para asistir a clases pudo formar parte de la recepción de una de las figuras religiosas más importantes del mundo.