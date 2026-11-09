Soledad Pastorutti volvió a llamar la atención con una prenda cargada de identidad argentina. Durante la previa de la primera misa del papa León XIV en el país, la cantante lució el Poncho Bandera, un diseño artesanal de Catamarca que también había utilizado durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Detrás del poncho celeste y blanco hay una historia familiar que comenzó en 2010, durante los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. La pieza fue creada por Ramón Baigorría y Graciela Carrasco, artesanos de Belén, Catamarca, quienes trasladaron los colores y símbolos de la bandera nacional al tradicional tejido criollo.

El diseño, conocido inicialmente como «Poncho del Bicentenario», se convirtió con los años en una de las creaciones más reconocidas de Rua Chaky, el emprendimiento textil familiar cuyo nombre significa «hecho a mano» en quechua.

Una prenda que pasó de Messi al escenario del Papa

La historia del poncho tomó mayor repercusión cuando Soledad lo lució durante el homenaje de despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental, el pasado 7 de octubre.

En aquella oportunidad, la artista interpretó «Brindis» frente al capitán argentino y protagonizó un intercambio inesperado con Agustín Giay. El futbolista le ofreció su campera de la Selección a cambio del poncho que llevaba puesto.

Giay se quedó con la prenda artesanal y posteriormente se la regaló a su madre. Después de aquel episodio, la cantante se comunicó con los artesanos para conseguir otro ejemplar.

Así, el Poncho Bandera volvió a aparecer en un escenario multitudinario, esta vez durante la visita de León XIV a Buenos Aires.

Lana de oveja y tintes naturales: cómo se confecciona

El Poncho Bandera es una pieza completamente artesanal y su elaboración demanda entre 15 y 20 días de trabajo.

El proceso comienza con lana de oveja, que luego es hilada y teñida para conseguir los tonos celestes y azules. Los artesanos utilizan índigo para lograr los colores de la bandera argentina.

Uno de los detalles más particulares está en el Sol de Mayo bordado sobre la prenda. Para obtener el tono amarillo, los creadores utilizan cáscaras de cebolla, un recurso natural que forma parte de la técnica de teñido.

La confección combina el trabajo en telar con el hilado, el teñido y el bordado, en una tradición familiar que lleva cinco generaciones vinculadas a la producción textil.

El poncho que vistió La Sole ante León XIV volvió a poner en escena el trabajo de los artesanos catamarqueños y una pieza que logró unir la identidad nacional, la música popular y dos figuras centrales de la Argentina: Lionel Messi y el Papa.