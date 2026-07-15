La historia oculta de la camiseta suplente que Argentina usará contra Inglaterra

La Selección Argentina disputará esta tarde la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta frente a Inglaterra vistiendo su indumentaria suplente. La elección de esta prenda va más allá de un aspecto puramente visual, ya que su confección rinde homenaje a una corriente artística e histórica con profundas raíces rioplatenses.

El diseño se basa en el fileteado porteño, una técnica de pintura nacida hacia finales del siglo XIX en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Esta expresión visual se distingue por el uso de trazos estilizados, formas en espiral, tonalidades intensas, composiciones simétricas y un marcado juego de luces y sombras que genera una sensación de relieve tridimensional.

Durante sus primeras épocas, el fileteado se empleaba para ornamentar los carros que distribuían alimentos en la capital argentina. Con el transcurso del siglo XX, la práctica se trasladó de los vehículos de tracción a sangre a los transportes colectivos, camiones y diversos carteles del entorno urbano. El prestigio global de esta manifestación popular se consolidó en 2015, año en el que la UNESCO decidió declararla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La indumentaria de alternativa, que el equipo conducido por Lionel Scaloni ya vistió durante el triunfo por 3 a 1 ante Jordania en el cierre de la primera etapa del torneo, muestra una base oscura sobre la que se trazan curvas y terminaciones en gamas de blanco y celeste. "Capta la pasión y el arte de la cultura argentina", señalaron desde Adidas, la firma proveedora de la ropa oficial del seleccionado.

El cruce de esta tarde en el Mercedes-Benz Stadium revive además antecedentes históricos favorables para el conjunto sudamericano utilizando indumentaria alternativa frente al seleccionado inglés en citas mundialistas. En el certamen de México 1986, la victoria por 2 a 1 quedó sellada con dos anotaciones legendarias de Diego Maradona, mientras que en la edición de Francia 1998, el pase de ronda se consiguió mediante la definición por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.