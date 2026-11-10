La histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina tendrá su punto de cierre este miércoles a las 10:00 horas con una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El santuario, que recibe anualmente a más de un millón de peregrinos y que en octubre alcanzó la cifra récord de 2,8 millones de visitantes tras confirmarse el viaje papal, representa el máximo referente del estilo neogótico en el país y el centro espiritual por excelencia de la fe argentina.

El origen de la devoción se remonta a mayo de 1630, cuando una carreta que trasladaba dos imágenes de la Inmaculada Concepción desde Brasil hacia Santiago del Estero se detuvo imprevistamente a orillas del río Luján, en la estancia de Diego Rosendo (actual Zelaya).

El vehículo solo avanzaba al retirar el cajón de una de las figuras, hecho interpretado por los presentes como el deseo divino de la Virgen de permanecer en el lugar.

El Negro Manuel, esclavo africano que cuidaba la carga, fue liberado por la familia Rosendo para dedicarse exclusivamente al cuidado de la pequeña estatuilla de terracota de 38 centímetros. Con los años, la imagen fue trasladada al oratorio de Ana de Matos en Luján y se le atribuyó la milagrosa curación del sacerdote Pedro de Montalvo en 1682, primer capellán del lugar.

El impulso decisivo para la edificación del templo actual surgió tras la coronación pontificia de la Virgen por el Papa León XIII el 8 de mayo de 1887. Promovida por el padre Jorge María Salvaire —quien había prometido erigir un gran templo tras sobrevivir a un cautiverio en las Salinas Grandes en 1879—, la piedra fundamental se colocó el 15 de mayo de 1887.

Se trata de un bloque de piedra blanca de Tandil de 1,22 metros situado bajo el altar mayor, en cuyo interior se depositaron el acta fundacional, monedas y reliquias traídas de Nazaret, el Golgota, las Catacumbas de Roma y célebres santuarios europeos.

Construida formalmente entre 1890 y 1935 bajo la dirección del arquitecto francés Uldéric Courtois y un calificado equipo de ingenieros y proyectistas, la basílica despliega una imponente arquitectura neogótica inspirada en las catedrales europeas del siglo XIII.

Cuenta con una longitud de 104 metros, 68,5 metros de ancho en el crucero, dos torres principales de 106 metros coronadas por cruces y una aguja central de cobre sobre el Altar Mayor.

Su equipamiento incluye 15 campanas traídas de Milán, vitrales franceses importados de Burdeos en 1896, 14 estatuas de mármol de Carrara y dos órganos de la firma Mutin-Cavaillé Coll, destacándose el órgano principal ubicado sobre la entrada por poseer la mayor presión de aire del país.

Inaugurado preliminarmente el 4 de diciembre de 1910 y elevado a la categoría de basílica menor por el Papa Pío XI en 1930, el edificio superó desafíos técnicos como la imposibilidad de excavar una cripta debido a las napas del río Luján y la escasez de piedras locales, lo que motivó el uso intensivo de ladrillos producidos en hornos zonales.

Sus fachadas e interiores albergan gárgolas, arbotantes, pináculos y capiteles ornamentados que custodian el altar principal, consolidando a la Basílica de Luján como un emblema arquitectónico, cultural y religioso listo para recibir la histórica celebración litúrgica del Santo Padre.

La Basílica de Luján es Monumento Histórico Nacional desde 1998. Entre 2003 y 2021 fue sometida a un enorme plan integral de restauración y puesta en valor.

Por su estilo neogótico se la puede pensar como la Notre Dame de Argentina, pero en realidad tiene influencias de otras dos basílicas francesas góticas: la de Reims (del año 1211) y la de Chartres (de 1194).

Cuando estuvo Juan Pablo II

El 11 de junio de 1982, bajo la lluvia y el frío, una multitud se congregó en las inmediaciones de la Basílica. Juan Pablo II llegó en tren desde Morón, se arrodilló ante la imagen de la Virgen y depositó a sus pies una Rosa de Oro, distinción pontificia que expresa reconocimiento y veneración. Durante la homilía, el Papa recuperó una frase de su antecesor Pío XII, quien en un radiomensaje del 12 de octubre de 1947 había evocado su visita a Luján, el 15 de octubre de 1934, cuando todavía era el cardenal Eugenio Pacelli. Al recordar aquella experiencia, Pacelli había dicho que en el santuario le había parecido llegar “al fondo del alma del gran pueblo argentino”.

La imagen de Wojtyla en Luján quedó asociada a un momento de dolor colectivo. La dictadura había iniciado la Guerra de Malvinas como parte de una desesperada búsqueda de legitimidad, después de seis años de terrorismo de Estado y represión.

La derrota militar dejó 649 argentinos muertos en las islas y profundizó una herida que todavía forma parte de la memoria nacional. La presencia del Papa, en ese contexto, fue leída como un gesto de acompañamiento a la población, más allá de la utilización política que la Junta Militar pudiera intentar hacer de su visita.

La relación de Juan Pablo II con la Argentina continuó cinco años después, cuando regresó al país en abril de 1987, ya en democracia. Pero aquella segunda visita no incluyó una nueva misa en Luján. La celebración de 1982 sigue siendo, hasta ahora, la única ocasión en que un Papa en ejercicio presidió una misa en la Basílica.

Números del gran santuario argentino

Origen: la actual basílica Nuestra Señora de Luján se construyó entre los años 1890 y 1935. Se trata de un imponente edificio de estilo neogótico (inspirado en las construcciones europeas del siglo XIII).







Dimensiones: mide más de 104 metros de largo, 68,5 metros de ancho en el tramo transversal y 42 metros de frente.



Torres: posee dos imponentes torres gemelas que alcanzan los 106 metros de altura, con una gran cruz en cada una y 15 campanas de distintos pesos entre 55 y 3400 kg.

Interior: aloja vitrales detallados, campanas provenientes de Milán y, en el centro del altar mayor, la pequeña imagen original de terracota de la Virgen de Luján (de apenas 38 centímetros de alto).

Mirador: la Galeria A Giorno se ubica a 32 metros de altura, en el frente de la Basílica, une la base de ambas torres y es un mirador hacia la ciudad de Luján.