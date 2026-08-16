La histórica conductora que abandonó su canal después de casi 10 años

Magui Aicega tomó la decisión de cerrar una etapa de casi 10 años en su anterior canal para integrarse a las filas de la competencia. La referente histórica del hockey nacional se sumó a ESPN con el objetivo de encabezar la cobertura del Mundial de Hockey que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Este movimiento en el mercado de pases televisivo despertó diversas reacciones en el ambiente periodístico donde se comentó que "hay mucha bronca" por la forma en que se concretó el traspaso hacia la señal rival.

La ex capitana de Las Leonas integraba el equipo de TNT Sports desde 2017 cuando la emisora inició sus transmisiones. A lo largo de ese periodo se consolidó frente a las cámaras a través de análisis deportivos y entrevistas exclusivas. A pesar de su estabilidad en el medio la conductora priorizó un cambio debido a que los largos viajes cotidianos y la distancia comenzaron a afectar su rutina diaria.

En la actualidad Aicega se encuentra al frente de ESPN Hockey un espacio de streaming transmitido por YouTube que analiza el desempeño del seleccionado argentino. El certamen ya está en marcha y contó con un empate de Argentina uno a uno contra Estados Unidos en la jornada inaugural.

Para la ex jugadora este desafío significa volver a conectar con el deporte que la consagró como leyenda pero esta vez desde una plataforma digital que busca atraer a nuevas audiencias.