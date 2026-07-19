La final del Mundial 2026 no solo pondrá en juego una nueva estrella para la Selección argentina. También ofrecerá la posibilidad de alcanzar una marca histórica que ningún país consigue desde hace 64 años: ganar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

Desde la consagración en Qatar 2022, el gran objetivo del plantel conducido por Lionel Scaloni fue defender el título y volver a levantar el trofeo. Si este domingo vence a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Albiceleste se convertirá en el primer bicampeón mundial desde Brasil 1962.

Un privilegio reservado para muy pocos

En las 22 ediciones disputadas hasta el momento, solo dos selecciones lograron conquistar dos Mundiales consecutivos.

La primera fue Italia, que levantó la Copa en 1934, como anfitriona, tras derrotar a Checoslovaquia, y repitió la conquista en Francia 1938, al imponerse sobre Hungría.

El segundo y último bicampeón fue Brasil, que inició su dominio en Suecia 1958, con un joven Pelé de apenas 17 años como una de las grandes figuras, y volvió a coronarse en Chile 1962, donde Garrincha asumió el protagonismo tras la lesión del astro brasileño.

Desde aquella conquista brasileña, ninguna otra selección pudo repetir el título en la siguiente edición de la Copa del Mundo.

Los que estuvieron cerca

Varios campeones llegaron a la final con la posibilidad de defender la corona, pero terminaron quedándose a las puertas de la historia.

La propia Argentina tuvo esa oportunidad en Italia 1990. Luego del título obtenido en México 1986, el equipo dirigido por Carlos Bilardo volvió a disputar la final, aunque cayó 1-0 frente a Alemania Federal, en un partido recordado por el polémico penal que definió el campeonato.

Otro caso fue el de Brasil en Francia 1998. Después de conquistar el Mundial de Estados Unidos 1994, la Verdeamarela alcanzó nuevamente la final, pero fue derrotada 3-0 por el seleccionado francés, con un brillante Zinedine Zidane.

La oportunidad más reciente fue la de Francia. Campeón en Rusia 2018, el conjunto europeo llegó a la definición de Qatar 2022, donde protagonizó una de las finales más emocionantes de todos los tiempos. Tras igualar 3-3, cayó en la definición por penales frente a la Selección argentina.

Una cita con la historia

Ahora, la Albiceleste tiene una nueva oportunidad de escribir una página dorada. Si consigue vencer a España y retener el título obtenido en Qatar, no solo sumará una nueva Copa del Mundo a su palmarés, sino que también pondrá fin a una racha de 64 años sin bicampeones consecutivos, un logro reservado hasta hoy únicamente para Italia y Brasil.