A pocos días de la llegada del papa León XIV a Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre, la historia recuerda una de las visitas pontificias más significativas que recibió el país. El 11 de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas y bajo la última dictadura militar, Juan Pablo II aterrizó en Buenos Aires con un mensaje que marcaría aquellas jornadas: la necesidad de alcanzar una paz justa y duradera.

El Pontífice polaco se convirtió en el primer Papa en ejercicio en visitar Argentina. Su llegada se produjo cuando el conflicto bélico con el Reino Unido atravesaba sus últimos días y el gobierno de facto, encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, enfrentaba una situación militar cada vez más comprometida.

Llegada de Juan Pablo II a Argentina.

A las 8.50 de aquel viernes, el avión de Alitalia que trasladaba al Santo Padre aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Minutos después, Juan Pablo II descendió de la aeronave, se arrodilló y besó el suelo argentino, mientras miles de fieles lo esperaban para darle la bienvenida.

La visita, que se extendió durante aproximadamente 33 horas, estuvo atravesada por celebraciones religiosas, encuentros institucionales y un insistente llamado a poner fin al enfrentamiento armado.

Las negociaciones que permitieron la llegada del Papa

La presencia de Juan Pablo II en Argentina estuvo precedida por intensas gestiones diplomáticas. El Vaticano había organizado con años de anticipación una visita pastoral a Gran Bretaña, prevista entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1982.

Sin embargo, el estallido de la Guerra de Malvinas generó tensiones con la Junta Militar argentina, que consideraba inconveniente que el Pontífice visitara el territorio británico mientras ambos países permanecían enfrentados.

Juan Pablo II junto a Leopoldo Fortunato Galtieri Castelli, militar y dictador argentino.

Ante esa situación, los cardenales argentinos Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta viajaron al Vaticano para transmitir el malestar que había provocado el viaje entre las autoridades y parte de la sociedad argentina.

Finalmente, Juan Pablo II decidió visitar también Argentina, dejando en claro que su presencia no representaba un respaldo político a ninguno de los gobiernos involucrados, sino una misión pastoral orientada a promover la paz.

La reunión privada entre Juan Pablo II y Galtieri

Uno de los episodios más significativos de aquella visita ocurrió en la Casa Rosada, donde Juan Pablo II mantuvo un encuentro con los integrantes de la Junta Militar y posteriormente una conversación privada con Leopoldo Galtieri.

El contenido de esa reunión nunca fue difundido oficialmente. Sin embargo, distintas reconstrucciones históricas sostienen que el Pontífice habría transmitido su preocupación por la continuidad de los enfrentamientos y las pérdidas humanas que provocaba la guerra.

Durante aquellos días también circuló una propuesta conocida como el Plan Critto, impulsada por un grupo de civiles que buscaba aprovechar la presencia papal para facilitar una salida negociada del conflicto.

La iniciativa contemplaba que Galtieri anunciara el retiro de las tropas argentinas bajo un marco de reconciliación y paz. Aunque inicialmente habría encontrado cierta recepción, terminó siendo rechazada por sectores de la conducción militar.

Mientras tanto, Juan Pablo II continuaba su recorrido por Buenos Aires, donde recibió muestras multitudinarias de afecto y mantuvo un discurso centrado en la necesidad de terminar con el sufrimiento.

El mensaje de paz que marcó su visita

Además de sus encuentros con las autoridades, Juan Pablo II celebró ceremonias religiosas en Luján y Buenos Aires, donde miles de personas se congregaron para escucharlo.

En sus intervenciones, el Papa pidió dejar atrás el odio y recordó que tanto las familias argentinas como las británicas sufrían las consecuencias del enfrentamiento.

Uno de sus mensajes más significativos estuvo dirigido a los jóvenes, a quienes invitó a construir vínculos de entendimiento incluso con quienes pertenecían al país adversario.

Su llamado a la reconciliación contrastaba con el clima bélico que predominaba en aquellos días y con la posición de los sectores militares que todavía sostenían públicamente la posibilidad de continuar la guerra.

Durante la misa celebrada en Palermo también estuvieron presentes integrantes de Madres de Plaza de Mayo, quienes reclamaban por sus familiares desaparecidos durante la dictadura.

Una visita histórica antes del final de la Guerra de Malvinas

Juan Pablo II abandonó Argentina el 12 de junio de 1982. Apenas dos días después, el 14 de junio, las fuerzas argentinas en las islas firmaron la rendición ante las tropas británicas.

Aunque no existe evidencia concluyente de que la presencia del Pontífice determinara el desenlace militar, su visita quedó profundamente vinculada con los últimos días del conflicto y con el reclamo de paz de una sociedad atravesada por la guerra.

A 44 años de aquel acontecimiento, la llegada de León XIV vuelve a poner en primer plano la relación histórica entre Argentina y el Vaticano. La nueva visita papal se desarrollará en un contexto completamente diferente, pero permitirá recordar las ocasiones en que un Pontífice recorrió el país y los mensajes que dejaron esas jornadas.