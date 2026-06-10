La horrible experiencia de Nazarena Vélez con un ex: "Terminó preso"

Nazarena Vélez protagonizó un momento tan inesperado como divertido durante una emisión de Storytime, el programa de streaming de Bondi Live que comparte con su hija, Barbie Vélez. La situación tuvo lugar mientras ambas conversaban sobre sus primeras historias de amor. En ese contexto, la joven le hizo una pregunta que parecía sencilla y consultó "¿Tu primer amor fue mi papá?". Sin dudarlo, la madre respondió "Sí, sin dudas".

La respuesta enterneció a la hija, pero segundos después la actriz recordó un episodio del pasado que cambió por completo el rumbo de la charla. Fue entonces cuando Barbie intervino con un recuerdo que tenía muy presente y afirmó "¡No! ¿Sabés quién fue tu primer amor? Hernán Richieri". La reacción de Nazarena fue inmediata y desató las risas en el estudio al responder "No se llamaba así, pero no importa porque terminó preso".

Lejos de esquivar el tema, la panelista de LAM amplió su inesperada revelación, la cual generó sorpresa entre sus compañeros y seguidores del streaming, quienes comentaron rápidamente el suceso en redes sociales.

Según relató la artista, "Mi primer novio terminó preso. Estuvo preso por algo heavy. No fue novio, novio, fue besito". Aunque se acertó con el nombre de pila, ella prefirió no dar más detalles sobre la identidad de la persona involucrada. Finalmente, la artista cerró el tema en la transmisión aclarando que "El nombre lo dijiste bien, pero el apellido no. Y no lo vamos a decir".