La Selección Argentina se encuentra enfocada en su próximo compromiso por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto nacional se medirá este lunes frente a Austria luego de un inicio exitoso donde vencieron por 3-0 a Argelia con una destacada actuación de Lionel Messi quien anotó un hat-trick.

En la previa de este cruce, la herramienta ChatGPT realizó un análisis detallado tras haber acertado el marcador exacto del primer partido. El sistema tecnológico proyectó que Argentina derrotará a Austria por 2-1 en un encuentro que se presenta más equilibrado que el anterior. La evaluación destaca que la Albiceleste mostró solidez defensiva y control del juego mientras que su rival venció 3-1 a Jordania pero exhibió falencias defensivas al conceder espacios.

La lógica del pronóstico sugiere que el equipo campeón del mundo impondrá su jerarquía y mantendrá el protagonismo con el balón. No obstante, advierte que el seleccionado europeo cuenta con recursos para complicar el desarrollo del juego por momentos.

Por este motivo se espera un trámite parejo con oportunidades para ambos planteles aunque con un resultado final ajustado a favor del equipo de Lionel Scaloni. Una victoria en esta instancia permitiría al seleccionado argentino asegurar su lugar en la fase eliminatoria del torneo.