A las puertas de que comience a rodar la pelota en los Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol se prepara para una verdadera metamorfosis. La International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de dictaminar las leyes del juego, oficializó una serie de modificaciones reglamentarias que debutarán formalmente en el Mundial 2026.

La ambiciosa meta de estas medidas es dinamizar el espectáculo, aumentar el tiempo neto de juego y ofrecer un producto mucho más atractivo para los fanáticos de todo el planeta, eliminando las especulaciones y las tradicionales "mañas" para hacer tiempo.

Castigos por demorar cambios y saques

Una de las modificaciones más llamativas apunta directo a las sustituciones. A partir de ahora, los futbolistas tendrán apenas 10 segundos para abandonar el campo de juego al ser reemplazados. Si se exceden de ese límite, su equipo se verá obligado a jugar con un hombre menos durante un minuto entero antes de que pueda ingresar el relevo.

Esta regla ya tuvo un antecedente directo: en un reciente amistoso entre Japón e Islandia, el árbitro aplicó la norma, impidió momentáneamente el ingreso del sustituto europeo y los asiáticos aprovecharon esa superioridad numérica de sesenta segundos para marcar el único gol del partido.

En sintonía con esto, se impondrá un límite estricto de 5 segundos para ejecutar saques de banda y de meta. Si un jugador no repone el balón dentro de ese margen, la posesión pasará de inmediato al equipo rival.

Lesiones, penales y la Ley de Ventaja

El tratamiento de los futbolistas sentidos también cambiará drásticamente. Todo jugador que reciba atención médica dentro del terreno o que interrumpa el partido por una lesión (salvo que sea producto de una falta sancionada con tarjeta) deberá salir y quedarse afuera un minuto completo tras la reanudación del juego.

En cuanto a la ley de ventaja, si un futbolista corta un avance peligroso con infracción, pero la jugada termina igualmente en gol del rival, el infractor ya no recibirá tarjeta amarilla ni roja, siempre y cuando el juez haya otorgado la ventaja previamente.

Por el lado de los penales, si al patear se golpea el balón con ambos pies en simultáneo o se toca la pierna de apoyo por accidente, habrá dos caminos: si es gol, el tiro se repetirá; si no entra, se cobrará tiro libre indirecto para el rival (o se dará por errado en tandas de definición).

Más superpoderes para el VAR

La tecnología sumará nuevas e importantes competencias en la Copa del Mundo. El VAR estará autorizado para intervenir en la revisión de segundas tarjetas amarillas (algo prohibido hasta el momento), corregir fallas de identidad al amonestar a un jugador y, sorpresivamente, modificar decisiones arbitrales en tiros de esquina mal otorgados.

Finalmente, para los botes a tierra, la pelota se entregará directamente al equipo que tenía o hubiese mantenido la posesión antes de la detención, buscando terminar con las disputas innecesarias y devolverle el ritmo al juego lo antes posible.