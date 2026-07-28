La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol, confirmó que Breel Embolo fue expulsado de manera incorrecta durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La decisión reavivó una de las mayores polémicas del torneo y dejó en evidencia un error en la utilización del VAR.

La acción ocurrió a los 72 minutos, cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1 y el conjunto suizo atravesaba su mejor momento. Embolo, que ya tenía tarjeta amarilla, disputó una pelota con Leandro Paredes y cayó dentro de la jugada. En primera instancia, el árbitro portugués Joao Pinheiro sancionó infracción y amonestó al mediocampista argentino.

Sin embargo, el VAR intervino para advertir que Paredes no había cometido falta. Tras revisar la acción en el monitor, el juez retiró la amonestación al argentino y mostró la segunda tarjeta amarilla a Embolo por considerar que había simulado, decisión que dejó a Suiza con diez jugadores.

Este martes, mediante la Circular Nº34, la IFAB aclaró que esa interpretación fue incorrecta. El organismo explicó que una tarjeta amarilla, salvo que exista un caso de identidad equivocada del infractor, no puede ser revisada para modificar la naturaleza de la acción sancionada.

En otras palabras, el VAR solo podía intervenir si el árbitro había amonestado al futbolista equivocado, pero no tenía facultades para transformar una supuesta infracción en una simulación y provocar una segunda amarilla.

La aclaración reglamentaria confirma que Embolo nunca debió ser expulsado y reconoce que el procedimiento aplicado por el equipo arbitral fue erróneo.

La decisión tuvo un impacto directo en el desarrollo del encuentro. Con un jugador menos, Suiza perdió peso ofensivo y Argentina terminó imponiéndose por 3 a 1 en el tiempo suplementario para avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

Aunque el fallo de la IFAB no modifica el resultado del partido ni el recorrido de la Selección argentina en el torneo, sí deja asentado un antecedente reglamentario que servirá para evitar interpretaciones similares en futuras competencias internacionales.