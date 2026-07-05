La iglesia abandonada que esconde escalofriantes relatos de fantasmas

Hay edificios que sobreviven al paso del tiempo gracias a su valor histórico. Otros, en cambio, permanecen en pie porque el misterio nunca deja de rodearlos. Ese es el caso de la conocida como Capilla del Diablo, una antigua iglesia ubicada en la localidad correntina de Carolina, cerca de Goya, que con el paso de los años quedó envuelta en innumerables relatos sobre presencias, sucesos inexplicables y experiencias que muchos califican como paranormales.

Aunque su nombre oficial es Capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, pocos la identifican de esa manera. El apodo surgió por las singulares imágenes talladas en su interior por el inmigrante italiano Lorenzo Tomasella, quien levantó el templo a comienzos del siglo XX como agradecimiento por haber sobrevivido al viaje desde Europa. Algunas de esas esculturas representan escenas del infierno y figuras demoníacas, algo poco habitual para una iglesia católica y que dio origen a numerosas especulaciones entre los habitantes de la zona.

Con el correr de las décadas comenzaron a multiplicarse los testimonios de visitantes que aseguraban escuchar ruidos extraños, sentir cambios bruscos de temperatura o experimentar una inquietante sensación de estar siendo observados mientras recorrían el lugar. Otros sostienen haber visto sombras atravesando el edificio durante la noche o luces sin una explicación aparente. Ninguna de estas versiones pudo ser comprobada, pero alimentaron la fama paranormal del sitio.

Las historias crecieron tanto que el templo pasó a convertirse en un destino habitual para aficionados al turismo de misterio, investigadores de fenómenos paranormales y curiosos que buscan comprobar por sí mismos si las leyendas tienen algo de verdad. La combinación entre el aislamiento del lugar, el deterioro de la construcción y las esculturas que decoran su interior genera una atmósfera que muchos describen como sobrecogedora.

Los historiadores, sin embargo, remarcan que detrás del mito existe una explicación mucho más terrenal. La iglesia nació como una promesa religiosa y nunca estuvo vinculada a cultos satánicos ni prácticas oscuras. Su apodo y las historias sobrenaturales fueron construyéndose con el tiempo, impulsadas por el imaginario popular y por la particular estética de sus imágenes, que continúan sorprendiendo a quienes la visitan.

Hoy, la Capilla del Diablo sigue siendo uno de los rincones más enigmáticos del litoral argentino. Para algunos es apenas una curiosidad arquitectónica cargada de simbolismo religioso. Para otros, un lugar donde todavía ocurren hechos imposibles de explicar. Lo único indiscutible es que su fama continúa creciendo y que cada visitante llega con la misma pregunta: ¿las historias son solo leyendas o hay algo más oculto entre sus viejas paredes?