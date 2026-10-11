La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó este domingo a los fieles de todo el país a unirse en una oración especial por la salud del papa León XIV, quien será sometido a una operación para remover un nódulo pulmonar.

A través de un comunicado, los obispos pidieron “fortaleza y paz” para el Pontífice y expresaron su deseo de que la intervención se desarrolle favorablemente y permita una pronta recuperación.

El pedido de la Iglesia argentina se conoció luego de que León XIV comunicara públicamente su estado de salud durante el rezo del Ángelus. El Papa, de 71 años, explicó que los médicos detectaron un nódulo pulmonar localizado y en una etapa inicial.

El mensaje de la Iglesia argentina

En su comunicado, la CEA destacó la serenidad con la que León XIV comunicó la situación ante los fieles reunidos en el Vaticano.

Los obispos también invitaron a la comunidad católica a permanecer unida en la oración y encomendar la salud del Pontífice a la Virgen María.

Al pedido se sumó el Arzobispado de Buenos Aires, que también llamó a rezar por la evolución favorable del estado de salud del Papa y por el resultado de la intervención quirúrgica.

Qué se sabe de la operación de León XIV

El propio León XIV confirmó que los médicos le recomendaron remover el nódulo y que decidió seguir esa indicación. “Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, expresó durante el Ángelus.

El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, informó que la intervención se realizará a comienzos de esta semana y que el período posterior de recuperación previsto será de aproximadamente siete días.

Hasta el momento, no se difundieron mayores detalles sobre la técnica quirúrgica que se utilizará ni sobre la ubicación precisa de la lesión dentro del pulmón.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que puede tener distintas causas y cuya presencia no implica por sí misma un diagnóstico de cáncer. Su evaluación depende de características como el tamaño, la forma y la evolución observada en estudios médicos.

La operación y el viaje a Argentina

La salud de León XIV también genera expectativa por la gira internacional que tiene programada para noviembre. El viaje contempla una visita a Uruguay, Argentina y Perú.

El Pontífice tiene previsto permanecer en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, según la agenda mencionada en la información difundida sobre la gira.

La evolución de León XIV durante los próximos días será determinante para conocer si la operación modifica o no el cronograma previsto para su viaje por Sudamérica.

Por ahora, la Iglesia argentina centró su mensaje en acompañar al Papa durante el proceso médico y pidió a los fieles mantener la oración por su recuperación.