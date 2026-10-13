La Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles a participar este martes de una oración especial por la salud del papa León XIV, quien fue sometido a una operación pulmonar en Roma. El encuentro se realizará cuando faltan 26 días para el inicio de su histórica visita a Argentina.

La propuesta será transmitida en vivo de 21 a 21.30 por el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina. La intención es acompañar la recuperación del pontífice y, al mismo tiempo, continuar con la preparación espiritual de cara a su llegada al país.

León XIV fue operado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar. La intervención concluyó con éxito y, posteriormente, el Papa regresó a su habitación para iniciar la recuperación.

La convocatoria adquiere una relevancia particular por la cercanía de su viaje apostólico. Está previsto que León XIV permanezca en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Una oración especial por la salud del Papa

La iniciativa forma parte de los encuentros que la Iglesia argentina realiza cada martes para preparar la llegada del pontífice. Esta semana, sin embargo, la atención estará especialmente puesta en su evolución médica.

La propuesta invita a los fieles de todo el país a sumarse de manera virtual y pedir por la recuperación de León XIV y por el equipo médico encargado de su atención.

Durante las semanas previas al viaje, la Conferencia Episcopal Argentina viene impulsando distintas acciones de preparación bajo una convocatoria que combina oración, reflexión y organización de las actividades que se desarrollarán durante la estadía papal.

Faltan 26 días para la llegada de León XIV

El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. La agenda oficial incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre los principales momentos previstos aparecen encuentros con autoridades, celebraciones religiosas, una vigilia con jóvenes y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita forma parte de un viaje apostólico que también contempla Uruguay y Perú. Mientras avanzan los preparativos, la evolución de la salud del pontífice será seguida con atención luego de la intervención realizada este martes.