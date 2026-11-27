La Comisión Episcopal de Pastoral Social celebró la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía infantil y adolescente, y la definió como “un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”. A través de un comunicado, consideró que la aprobación representa un logro colectivo de la sociedad argentina y destacó el compromiso de las familias, las escuelas, las organizaciones sociales y los legisladores.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Senado convirtiera en ley la iniciativa con 72 votos afirmativos, por unanimidad. La normativa establece fuertes restricciones a la publicidad y promoción de las apuestas online, además de mecanismos de control para impedir el acceso de menores de edad.

“Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”, expresó la Comisión Episcopal. También reconoció a los legisladores nacionales por haber trascendido sus diferencias para atender una problemática que, según señalaron, afecta a la comunidad.

Qué establece la ley contra la ludopatía

Entre sus principales disposiciones, la legislación prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas online en televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios y eventos. La restricción también alcanza a influencers, figuras públicas y deportistas que promocionen este tipo de actividades.

Además, las plataformas deberán implementar sistemas de verificación biométrica vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para comprobar la identidad y edad de los usuarios. Los controles deberán realizarse al registrarse, al iniciar cada sesión y al retirar dinero, con el objetivo de impedir el ingreso de menores de 18 años.

La ley también prohíbe los bonos de bienvenida y otros mecanismos de fidelización, limita los medios de pago y contempla herramientas de prevención y asistencia. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la norma.

El mensaje de la Iglesia: “Ningún interés económico” por encima de las personas

En su declaración, la Comisión Episcopal vinculó la sanción con el llamado del papa León XIV a priorizar el desarrollo integral de las personas por encima de los intereses económicos. En ese sentido, citó un pasaje que atribuyó a la encíclica Magnifica Humanitas: “Ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

También recuperó un mensaje del Santo Padre durante su paso por Argentina, en el que convocó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”. Para la Iglesia, la aprobación legislativa constituye un avance, aunque no representa el final del trabajo de prevención.

Una tarea que continúa en las familias y las escuelas

La Comisión Episcopal remarcó que la protección de niños, niñas y adolescentes requiere un compromiso sostenido de todos los sectores de la sociedad. Por eso, llamó a continuar trabajando desde cada hogar, aula y comunidad para construir una cultura basada en el encuentro, el esfuerzo compartido y el cuidado mutuo.

“Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad”, concluyó el comunicado. El documento lleva la firma de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.