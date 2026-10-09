La Iglesia de San Juan se organiza ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño

Cáritas San Juan convocó a movimientos eclesiales con representación diocesana y a equipos y áreas pastorales de la Arquidiócesis a participar de un primer encuentro de preparación ante posibles situaciones de emergencia vinculadas a los efectos del fenómeno climático de El Niño.

La reunión se realizará el sábado 24 de octubre, de 9 a 12, en el Arzobispado de San Juan, ubicado en Mitre 250 Oeste. La iniciativa busca avanzar en una planificación conjunta que permita organizar recursos y coordinar acciones de asistencia ante eventuales contingencias.

Según la convocatoria, el objetivo será conocer los riesgos existentes, identificar los territorios más vulnerables y reconocer los recursos humanos y materiales disponibles dentro de las organizaciones participantes. También se buscará acordar criterios de intervención y establecer responsabilidades comunes para mejorar la capacidad de respuesta.

Desde Cáritas señalaron que la propuesta no apunta a generar alarma, sino a promover la prevención y la preparación comunitaria. En ese sentido, el encuentro pretende fortalecer la articulación entre los distintos espacios de la Iglesia para que puedan actuar de manera organizada si se presentan situaciones que requieran asistencia.

La convocatoria contempla la participación de dos representantes por cada movimiento o institución eclesial con representación diocesana y por cada área pastoral diocesana. Se solicita que, en lo posible, uno de ellos tenga capacidad de coordinación y toma de decisiones, mientras que el otro cuente con conocimiento concreto del territorio y del voluntariado.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en https://forms.gle/ytcfkrSxLYHHK7YL9.