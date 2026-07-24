La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina volvió a tomar fuerza luego de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien aseguró que existen "signos" que alimentan la expectativa, aunque aclaró que todavía no hay una confirmación oficial por parte del Vaticano.

"Dependemos de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV", expresó Colombo en una entrevista radial. Según explicó, tanto la Iglesia como distintos organismos trabajan sobre escenarios posibles para estar preparados si finalmente se concreta el viaje.

El arzobispo sostuvo que la Argentina integra una gira regional que también incluiría Perú y Uruguay. "Esos tres países están en la agenda y en el deseo del Papa", afirmó, al tiempo que remarcó que existe una voluntad del Pontífice de visitar el país.

"Es un deseo a voces que venga León XIV", señaló Colombo, aunque evitó confirmar versiones que ubican el viaje durante los primeros días de noviembre. Insistió en que cualquier anuncio dependerá exclusivamente de la Santa Sede.

Una visita breve y con posible escala en Córdoba

Respecto del eventual recorrido, el titular del Episcopado indicó que este tipo de viajes suelen extenderse por unos tres días, por lo que el itinerario estaría condicionado por el tiempo disponible.

En ese contexto, mencionó a Córdoba como una de las ciudades que habitualmente aparece entre las alternativas por su relevancia religiosa e histórica. También consideró que una eventual visita papal debería incluir actividades más amplias que una celebración litúrgica. "No debería ser solamente una misa", sostuvo.

La llegada del nuncio fortalece el vínculo

Las declaraciones de Colombo se conocieron poco después del arribo al país del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien fue recibido por autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.

Desde el Gobierno aclararon que su llegada forma parte del procedimiento habitual de representación diplomática y no implica una confirmación del viaje del Papa. Sin embargo, tanto la Casa Rosada como la Conferencia Episcopal consideran que su presencia permitirá avanzar en la organización institucional si finalmente el Vaticano aprueba la gira.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo entre los fieles argentinos, que esperan una definición oficial sobre una visita que podría concretarse durante el segundo semestre del año y que marcaría el primer viaje de León XIV al país.