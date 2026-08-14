El próximo encuentro del Papa León XIV con el Pueblo de Dios ya tiene en marcha un camino de preparación. Desde la Iglesia argentina convocaron a toda la comunidad a acompañar este acontecimiento no solo desde la fe, sino también con un aporte económico.

Para hacerlo posible, Programa FE, el canal oficial de la Conferencia Episcopal Argentina destinado a sostener económicamente la misión de la Iglesia, lanzó una campaña permanente para colaborar con la preparación de la visita papal.

Una invitación a ser parte

Desde la organización remarcaron que la llegada del Papa será una oportunidad para encontrarse, fortalecer la fe y vivir un momento significativo para toda la comunidad católica argentina.

“El Papa vendrá a encontrarse con el Pueblo de Dios y a confirmarnos en la Fe”, expresa la convocatoria, que invita a transformar la expectativa por su visita en una acción concreta.

En ese sentido, la Iglesia busca que cada persona pueda ser parte del proceso previo al encuentro, con contribuciones que permitan acompañar los preparativos necesarios para recibir al Sumo Pontífice.

Donaciones para preparar el encuentro

La campaña destaca que cada aporte, sin importar su monto, representa una forma concreta de colaborar con la misión de la Iglesia y con la organización de la visita.

El objetivo es que la comunidad pueda prepararse para recibir al Papa León XIV con la hospitalidad característica de la Argentina y generar las condiciones para vivir un encuentro marcado por la fe y la unión.

Quienes deseen colaborar pueden realizar su donación a través del sitio oficial programafe.org/papa-en-argentina, donde Programa FE canaliza los aportes destinados a esta iniciativa.