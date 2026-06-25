La Iglesia sanjuanina mira con preocupación el reciente informe estadístico del Barómetro de las Religiones y Creencias en Argentina, elaborado por la Universidad de Buenos Aires. Este indica un notable “retroceso del catolicismo” entre las nuevas generaciones en una tendencia creciente de los últimos años en el país.

El informe marca que el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria del país, con el 57,7% de adhesión, pero advierte una caída sostenida frente a otros momentos históricos. El dato más fuerte aparece entre los jóvenes de 16 a 29 años: solo el 44,6% se identifica como católico, mientras que el 31% declara no tener filiación religiosa.

Esta fractura sugiere que las nuevas generaciones están configurando un mapa religioso mucho más fragmentado, donde la identidad católica ya no es la matriz única que estructura la vida social. En cuanto a lo territorial, el catolicismo es más fuerte en las provincias (59,4%), mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) actúa como vanguardia del cambio, concentrando la mayor proporción de personas sin religión (26,1%). El informe concluye que se está dando paso a una “espiritualidad más individual y autónoma”.

Sin embargo, aunque en la provincia todavía existe una fuerte adhesión a la fe católica a través de celebraciones populares, peregrinaciones, catequesis y acciones comunitarias, el padre Andrés Riveros, párroco de la Iglesia Catedral San Juan Bautista, reflexionó e hizo una autocrítica sobre este escenario.

Estadísticas del Barómetro registrados en 2024.

Reflexión desde el pago chico

Consultado por DIARIO HUARPE, Riveros reconoció que las cifras generan preocupación dentro de la Iglesia. “Lo primero sentí, al ver los números, fue un profundo dolor, porque muestran en términos generales, un alejamiento del hombre de Dios, de su sentido más trascendente y también, de nuestra religión católica, llamada a ser casa y hogar de la humanidad”, expresó.

Riveros sostuvo que el fenómeno no resulta ajeno para la Iglesia, ya que se venía percibiendo en los últimos años. “Esta realidad, la veníamos percibiendo en los últimos años y cuando se reflejan en un dato duro, como un porcentaje, se objetiva un poco más”, afirmó.

Aun así, el sacerdote señaló que esa preocupación también representa un llamado a reforzar la tarea pastoral. “Más allá de este dolor, me encienden deseos a la vez, de trabajar con más fuerza, de redoblar la apuesta evangelizadora de la Iglesia que el Papa Francisco nos está llamando, una Iglesia de puertas abiertas”, afirmó.

También planteó que la Iglesia debe revisar sus modos de llegada a una sociedad atravesada por cambios culturales y por una crisis de confianza hacia las instituciones. “Las sociedades experimentan estas crisis y la Iglesia no puede escapar, así como la institución familia, la escuela, el club, todas estamos en crisis y no están llegando al sentir del pueblo”, dijo.

"La Iglesia, la familia y los clubes están en crisis porque no están llegando al sentir del pueblo", dijo Riveros.

Una identidad que se mantiene viva

Aunque el Barómetro de la UBA no ofrece datos específicos de San Juan, Riveros consideró que la provincia conserva una identidad religiosa particular. Según explicó, esa adhesión no se expresa únicamente en la asistencia a misa, sino también en distintas prácticas comunitarias.

El Padre Andrés Riveros dejó una fuerte reflexión sobre San Juan, el rol de los cultos evangélicos y el "culto al Dios Dinero".

“A diferencia del barómetro de la UBA, no manejamos cifras locales, pero conversando con otras provincias, lo que sucede en San Juan, es muy particular, porque nuestro pueblo, sigue teniendo valor en la Fe católica”, afirmó. Entre esas expresiones mencionó la Cabalgata de la Fe, las peregrinaciones de los santos, el trabajo de catequesis y las campañas de Cáritas. Para Riveros, esas manifestaciones muestran que, pese al cambio nacional que registra el informe, la fe católica continúa ocupando un lugar importante en la vida comunitaria sanjuanina.

El párroco Andrés Riveros participando en la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa.