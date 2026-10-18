La ilusión de dos referentes sanjuaninos antes de la final del Mundial de hockey

La definición de los World Skate Games 2026 encuentra a la Albiceleste ante un desafío especial: enfrentar nuevamente a Francia, el equipo que la derrotó por 2-1 en el debut de la competencia. Desde entonces, Argentina mostró una evolución en su juego, superó a Angola y Chile en la fase de grupos, venció a Italia en cuartos de final y eliminó a España por penales en semifinales.

Eduardo "Negro" Andrada, entrenador de Bancaria, siguió de cerca el recorrido del seleccionado desde las tribunas, acompañado por Juan Jiménez, también vinculado al club sanjuanino. En la previa de la definición, el técnico reconoció que la expectativa predominaba sobre los nervios y remarcó el nivel que había mostrado el equipo argentino.

“Estamos ansiosos, pero estamos tranquilos. Tenemos un buen equipo, tenemos el mejor equipo del mundo, los chicos están jugando muy bien. Eso es lo que nos tiene más tranquilos, el equipo está jugando muy bien”, sostuvo.

Andrada también realizó un balance del rendimiento argentino a lo largo del campeonato y destacó la mejoría respecto del primer encuentro frente a Francia. Según su mirada, el seleccionado fue creciendo partido a partido y llega a la final en un momento futbolístico favorable.

“Desde principio a fin, Argentina fue de menor a mayor. Perdimos con Francia, precisamente en el primer partido, pero hoy Argentina está muy bien”, señaló.

Además de la expectativa deportiva, el entrenador se refirió a la experiencia de acompañar el Mundial en Paraguay y planteó la necesidad de impulsar el desarrollo local del hockey sobre patines. Consideró que el país anfitrión cuenta con condiciones para fortalecer la disciplina y generar un equipo competitivo, y mencionó la posibilidad de aprovechar la experiencia de jugadores sanjuaninos que tuvieron participación en ese deporte.

Santaella y la expectativa por una nueva consagración

Daniel Santaella, presidente de Richet Zapata, también vivió la previa con entusiasmo y ansiedad. El dirigente llegó a Paraguay el sábado anterior para presenciar la final femenina y continuó acompañando las distintas instancias del campeonato.

“Es algo distinto, una aventura mundialista cerca de casa, que es la única manera en que podemos salir a verlo”, expresó sobre la posibilidad de seguir la competencia en el país vecino.

Como referente de una institución con presencia en el hockey sanjuanino, Santaella destacó el crecimiento del equipo nacional y reconoció que el cruce con Francia tendrá un componente especial por el antecedente del debut. Sin embargo, sostuvo que el rendimiento mostrado por Argentina a lo largo de la semana permite afrontar la definición con confianza.

“Una final atípica, llegar a Francia por primera vez a una final y, para nosotros, haber perdido el primer partido con ellos. Si bien esta selección no es la misma que jugó el primer partido, sabemos que el crecimiento que ha tenido en la semana nos da un alivio mayor y una esperanza grande”, afirmó.

El presidente de Richet Zapata también destacó el acompañamiento a los jugadores que representan al país en las distintas categorías. En ese sentido, mencionó a Bautista, vinculado a la institución, y remarcó la importancia de respaldar al seleccionado nacional.

Con la expectativa puesta en la definición, Santaella resumió el sentimiento de quienes siguen el hockey desde San Juan: “Muy nervioso, ansioso, más que nada, que arranque, que empiece a mover la bocha y ahí a ver qué pasa”.

Argentina y Francia se enfrentarán este domingo desde las 19 en busca del título mundial masculino de hockey sobre patines. Para el seleccionado argentino, la final también tendrá un significado particular: será la despedida de José Luis “Negro” Páez como entrenador del equipo nacional, en un partido que puede coronar su ciclo con una nueva conquista.