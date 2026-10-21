La impactante confesión de Fede Bal sobre su noviazgo que lo cambia todo

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al público al compartir detalles exclusivos sobre su vida privada durante la emisión del programa Banquete de la señal OLGA. Los conductores Paula Chaves y Pedro Alfonso visitaron el hogar del actor para compartir una cena distendida junto a Tomás Rebord y Sugus Leunda en un clima lleno de anécdotas e intimidad.

Durante la velada los protagonistas hablaron abiertamente sobre la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales y dejaron a todos perplejos al confesar la intensidad de su vínculo diario. Fede Bal y Evelyn Botto afirmaron con total naturalidad "tenemos relaciones sexuales todos los días, incluso dos veces por jornada" mientras mostraban cómo duermen cotidianamente.

Además de abordar su intimidad la pareja confirmó que dará un paso fundamental en el vínculo durante la próxima temporada estival. Fede Bal y Evelyn Botto revelaron que "en el verano probaremos la convivencia" para evaluar la dinámica diaria y proyectar el futuro de la relación que atraviesa un gran momento personal.