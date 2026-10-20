La impactante confesión de Nicole Neumann sobre lo que sufren sus hijas

Nicole Neumann, Geraldine Neumann, Juan Otero y Justina Casso protagonizaron una intensa charla sobre la maternidad y la paternidad que generó posturas encontradas. Como mamá de cuatro hijos, la modelo expuso su visión sobre la conexión biológica y los primeros cuidados de los bebés, planteando diferencias marcadas entre el rol materno y el paterno durante los primeros años de vida.

La modelo inició su postura anticipando la controversia al declarar: “No salgan a matarme. Abramos debate. No es lo mismo la mamá que el papá. Yo a mis hijos los tuve nueve meses en la panza. Comparto células con mis hijos. Mis hijos sobrevivieron porque yo los amamanté, porque yo estuve toda la noche ahí cuando tuvieron fiebre, cantándoles, metiéndonos en la bañera a las cuatro de la mañana, que hay algunos padres que también lo hacen”.

Durante la conversación, Juan Otero coincidió con esa idea al señalar que la madre desarrolla el sentimiento por la conexión directa del embarazo, a lo que la modelo agregó: “Te alimentaste por el ombligo de tu mamá”. Ante esto, Geraldine Neumann consultó sobre la situación de los niños adoptados o criados con mamadera, buscando analizar otros contextos familiares.

Frente a esa inquietud, la modelo sostuvo su postura expresando: “Pero no es lo mismo. Ya nacen pobrecitos con un, con, con una falta que tuvieron en ese primer tiempo. Ya se los dieron de bebés, quizás no, porque generan ese vínculo con la mamá, pero no comparten células. Si vamos a ir a las excepciones, en la vida hay quinientas mil. Pero que yo digo por eso en líneas generales”.

Por su parte, Justina Casso sumó su punto de vista al afirmar que en una pareja el hombre no resulta tan necesario como la mujer. Sin embargo, Geraldine Neumann remarcó el peso de las estructuras sociales al indicar: “Entiendo lo que dicen, entiendo la conexión, pero me parece que lamentablemente vivimos en un mundo machista y por eso está todo como diagramado de esa manera, de que el hombre tiene que venir a ayudarte, que el hombre te tiene que... No”.

Finalmente, la modelo defendió su enfoque biológico asegurando: “Yo estoy hablando de algo más profundo que una sociedad y machismo y feminismo. Estoy hablando de algo...”. En tanto, su hermana remarcó las desigualdades de juzgamiento social al señalar: “Socialmente está bien que el tipo se vaya tres meses a trabajar y cuando lo hace una mujer está mal visto”, cerrando un intercambio que tuvo fuerte repercusión.