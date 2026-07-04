Deportes > Inesperado
La impactante predicción cumplida de un astrólogo sobre Argentina
POR REDACCIÓN
En medio de los festejos por el pase de la Selección Argentina tras vencer a Cabo Verde en tiempo suplementario, un nombre cobró relevancia en las plataformas digitales. Se trata de Juan Cruz Sirius, un especialista en astrología deportiva que logró anticipar con exactitud los momentos determinantes del encuentro.
Al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el experto compartió un posteo donde mencionaba "Los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas claves en el tiempo extra" y reafirmaba su postura sobre el avance del equipo nacional.
El impacto de sus palabras creció cuando los dos goles argentinos ocurrieron precisamente en las franjas horarias señaladas por Sirius. El propio protagonista explicó que "Días antes del partido pronostiqué que Cabo Verde opondría resistencia pero que Argentina avanzaría. Cuando el panorama se puso negro, previo al alargue, publiqué que sostenía lo dicho y que Argentina avanzaría. Además marqué pocos minutos del tiempo extra de mayor probabilidad astrológica de gol, y los dos goles de Argentina fueron en esos minutos exactos. También la impresionante atajada del Dibu fue en uno de los minutos señalados.". Esta precisión no fue aislada, ya que el astrólogo cuenta con antecedentes similares en partidos previos contra Jordania y durante el Mundial 2022.
Su trayectoria en esta disciplina se remonta a más de una década de preparación constante. Según relató el propio Sirius, "Esto comenzó en el Mundial 2010 para mí, cuando me acerqué con pasión a la astrologia.
Estos asombrosos aciertos, como los del Mundial 2022, son producto de años de estudio, investigación, errores y aprendizajes," remarcando el esfuerzo detrás de sus predicciones. El fenómeno se volvió viral en Facebook, Instagram y X en cuestión de minutos, mientras los seguidores del conjunto dirigido por Lionel Scaloni aguardan por nuevos vaticinios para las próximas instancias del torneo internacional.