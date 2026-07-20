La incomodidad de Flavio Mendoza ante las picantes preguntas de Mirtha

Flavio Mendoza participó como invitado en el programa La noche de Mirtha, donde respondió consultas directas sobre su vida privada. Durante la cena, la conductora Mirtha Legrand le preguntó sin preámbulos "¿No te enamoraste de una mujer?". Ante la consulta, el artista admitió que "Al principio de mi vida, sí" y brindó más detalles sobre su visión de lo femenino.

Mendoza explicó que "Bueno, yo tengo a mis hermanas, mi familia, que son mujeres, que las amo" y agregó que ellas son sus principales referentes. También recordó su etapa realizando transformismo y destacó la estética de las presentes al señalar que "Es lindo ver una mujer. Usted es tan coqueta, me encanta la parte femenina" y decirle a María Belén Ludueña sobre su vestuario que "Es tan sexy, tan lindo".

La charla continuó cuando Legrand le consultó "¿Tenés pareja?". Tras una breve pausa, el invitado confirmó que "Sí, tengo" y relató la historia de su actual vínculo sentimental. Según narró, se conocieron hace mucho tiempo en una tienda de Berlín cuando el hombre le pidió una fotografía para su madre. En ese entonces "tuvimos algo, pero en aquella época, con mi parte mediática muy fuerte, él no estaba preparado para el acoso de la prensa y esas cosas".

A pesar del paso del tiempo, ambos mantuvieron el contacto a través de mensajes escritos. Mendoza explicó que "Ahora, después de muchos años -porque nos seguimos escribiendo-, volví a trabajar en el lugar de donde es él, y estamos creando esta relación que es muy linda".

Sobre la identidad de su compañero, el artista aclaró que "Es rosarino, vive en Rosario, pero no voy a dar el nombre porque se muere, pero es un tipo que tiene su trabajo, tiene sus cosas" para resguardar su privacidad.