El delantero Folarin Balogun se convirtió en una de las grandes figuras del arranque del Mundial 2026 tras marcar dos goles en la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay. Sin embargo, detrás de su explosión futbolística se esconde una historia tan singular como inesperada.

Balogun nació en Brooklyn, Nueva York, pero su llegada al mundo en territorio estadounidense fue consecuencia de una decisión tomada por una aerolínea meses antes de su nacimiento. Sus padres, Ben y Florence Balogun, ambos de origen nigeriano y residentes en Londres, se encontraban de vacaciones en Estados Unidos cuando la madre cursaba el séptimo mes de embarazo.

Cuando llegó el momento de regresar al Reino Unido, la compañía aérea consideró que no era seguro que Florence realizara un vuelo de larga distancia debido al avanzado estado de gestación y le negó el embarque. La familia se vio obligada a permanecer en Nueva York hasta el nacimiento del bebé.

Finalmente, el futuro goleador nació en Brooklyn y tiempo después regresó junto a sus padres a Londres, ciudad donde creció, estudió y desarrolló toda su formación futbolística. Allí comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Arsenal y llegó a integrar las selecciones juveniles de Inglaterra desde la Sub-17 hasta la Sub-21.

Sin embargo, al momento de definir su futuro internacional, optó por representar a Estados Unidos, país donde nació. “Decidimos que lo correcto para mí era representar al país donde nací”, explicó el delantero al justificar una elección que sorprendió a muchos en Inglaterra.

Tras pasos por Arsenal, Middlesbrough y una destacada temporada en el Stade Reims, Balogun dio el salto al AS Monaco, donde consolidó su crecimiento y llegó al Mundial como una de las principales cartas ofensivas del conjunto estadounidense.

Ahora, luego de brillar en el debut mundialista, el atacante aparece como una de las grandes amenazas del torneo. Y mientras Estados Unidos sueña con llegar lejos, su historia vuelve a demostrar cómo una decisión aparentemente menor terminó cambiando para siempre el destino de un futbolista que hoy es figura en la máxima cita del fútbol.