El Mundial 2026 reúne a las máximas figuras del fútbol internacional, pero pocas historias resultan tan impactantes como la de Guillermo Ochoa. El arquero mexicano, símbolo de su selección durante más de dos décadas, llegó a la Copa del Mundo con 41 años y se convirtió en el jugador más veterano del torneo.

Sin embargo, detrás de su longevidad deportiva existe un capítulo que pudo haber cambiado por completo su destino. Cuando tenía apenas 19 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mexicano, sufrió una grave enfermedad que puso en riesgo su vida.

Todo ocurrió en 2004, cuando el entonces joven arquero comenzó a experimentar un fuerte malestar físico. Lo que inicialmente parecía un problema de salud común terminó derivando en una compleja situación médica. Ochoa fue diagnosticado con una infección severa que afectó distintos órganos y obligó a los médicos a internarlo de urgencia.

La enfermedad avanzó rápidamente y el guardameta permaneció varios días en estado delicado. Durante ese período llegó a perder más de diez kilos y enfrentó un pronóstico incierto. Según relató años después, hubo momentos en los que los especialistas llegaron a temer por su vida.

La recuperación fue lenta y demandó meses de tratamiento. Mientras muchos se preguntaban si volvería a jugar profesionalmente, Ochoa inició un proceso de rehabilitación que le permitió recuperar su estado físico y regresar a las canchas.

Lejos de convertirse en un obstáculo definitivo, aquella experiencia terminó fortaleciendo su carrera. Con el paso de los años se transformó en uno de los arqueros más reconocidos de México y construyó una trayectoria que incluyó pasos por ligas de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal.

Además, se convirtió en una de las grandes referencias de la selección mexicana. Participó en múltiples Copas del Mundo y protagonizó actuaciones memorables frente a potencias como Brasil, Alemania y Francia, consolidando una imagen de especialista en grandes escenarios.

Su presencia en el Mundial 2026 tiene un valor especial. No solo por tratarse de uno de los pocos futbolistas capaces de mantenerse en la élite después de los 40 años, sino también porque representa una historia de superación personal que trasciende lo deportivo.

A lo largo de su carrera, Ochoa enfrentó lesiones, cambios de clubes, críticas y momentos complejos. Sin embargo, ninguno de esos desafíos se compara con aquella enfermedad que casi termina con su vida cuando todavía daba sus primeros pasos como profesional.

Hoy, convertido en el futbolista más veterano del Mundial 2026, el arquero mexicano vuelve a demostrar que la perseverancia puede derrotar incluso los obstáculos más difíciles. Su historia es una de las más conmovedoras de la Copa del Mundo y un ejemplo de resiliencia dentro y fuera de la cancha.