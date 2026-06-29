La increíble premonición de Giuliano Simeone sobre el Mundial 2026

Giuliano Simeone utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su trayectoria reciente con la Selección Argentina. Tras alcanzar la titularidad en el Mundial durante el triunfo 3-1 ante Jordania, el atacante publicó un video en Instagram rememorando un compromiso asumido en momentos de adversidad.

El registro audiovisual destaca una frase escrita luego de padecer la fractura de tibia y peroné en 2023 que rezaba "Solo les voy a decir una cosa: el próximo Mundial voy a jugarlo".

La publicación incluye la leyenda "Elegí creer. 06/08/2023" para sintetizar su mentalidad frente a la lesión sufrida en un amistoso de pretemporada con el Alavés. El punto culminante del relato es un mensaje del ocho de agosto de 2023 enviado al grupo de WhatsApp llamado Giuliano Work Team. En plena etapa de recuperación, el futbolista manifestó "Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo ya".

Aquel vaticinio se concretó este sábado en el marco del torneo internacional, tres años después de aquel mensaje. Con el seleccionado de Lionel Scaloni ya instalado en los 16vos. de final y la cima del Grupo J asegurada, el jugador del Atlético de Madrid cumplió su objetivo. El proceso implicó superar la intervención quirúrgica, retomar su nivel en España y ganarse un espacio en la lista definitiva para la cita mundialista de 2026.