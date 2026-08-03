La impotencia y la indignación marcaron el testimonio de Sonia Arena, propietaria de M&G Joyería, el comercio ubicado en la esquina de Tucumán y Rivadavia que fue blanco de un millonario robo durante la madrugada de este lunes.

(Foto DIARIO HUARPE)

La comerciante contó a DIARIO HUARPE que fue un vecino quien la alertó cerca de las 5:30 de la mañana sobre una situación extraña en el local. Al llegar, descubrió que los delincuentes habían ingresado sin romper la puerta principal, tras correr el seguro superior y aprovechar un espacio por el que lograron infiltrarse.

"En el video se ve que estuvieron cuatro minutos. No había presencia policial, porque hace muchos años que no vemos patrullaje durante la noche. Tuvieron todo el tiempo del mundo", expresó con evidente enojo.

Según relató, los ladrones actuaron mientras sonaban las alarmas del comercio. Primero se activó la sirena exterior, que fue arrancada por los delincuentes. Luego comenzó a sonar la alarma interna, pero aun así continuaron robando con tranquilidad.

"La alarma se apagó y ellos siguieron robando, metiendo todo en mochilas. Eran dos personas, uno parece que era una mujer y el otro un hombre", señaló.

Arena explicó que los delincuentes se llevaron prácticamente toda la relojería exhibida. "Me habrán quedado unos diez relojes. Se llevaron toda la relojería de marca: Seiko, Citizen, Mistral, Casio... más de 150 relojes", detalló.

La Policía sigue investigando para identificar a los ladrones. (Gentileza)

Además, sustrajeron platería, cadenas, dijes, anillos y otros artículos que se encontraban tanto en las vidrieras como en el interior del negocio. Aunque el inventario aún no concluyó, la propietaria estimó que las pérdidas superan los $30.000.000.

Las cámaras de seguridad registraron que el robo ocurrió alrededor de la 1:09 de la madrugada y que toda la maniobra se concretó en apenas cuatro minutos.

La comerciante, que lleva seis años con el local en la peatonal y tres décadas dedicada al rubro, aseguró que es la primera vez que atraviesa un hecho de estas características. "Es la primera vez que nos pasa algo así", lamentó.

Mientras la Policía y la Fiscalía analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores, Arena manifestó su esperanza de que la investigación permita recuperar parte de la mercadería robada. "Ya vino la Policía, también el fiscal. Ahora todo está en investigación. Ojalá las cámaras sirvan para seguirlos y encontrar algo", concluyó.