La indirecta de la hermana de Yanina Latorre por la reventa de entradas

El conflicto familiar entre Maite Arruza y Yanina Latorre sumó un capítulo de altísima tensión en las plataformas digitales tras la polémica por los tickets. La mediática cruzó públicamente a su propia familiar por haber involucrado a Dora Caamaño en la oferta de pases con valores elevados, provocando un quiebre inmediato entre ambas. Ante semejante exposición laboral y personal, la imputada mediáticamente eligió responder de manera misteriosa antes de llamarse al silencio.

A través de su perfil en la plataforma Instagram, la mujer compartió una imagen con la frase "Todos somos malos en una historia mal contada". La captura fue rescatada por la cuenta especializada Lo más popu antes de que la autora decidiera eliminarla de sus historias. Ese fugaz movimiento virtual confirmó que la relación atraviesa su momento más crítico, reabriendo viejas heridas del pasado que parecen no tener retorno en el corto plazo.

La repercusión no terminó con ese mensaje enigmático. La periodista Fernanda Iglesias mostró capturas donde se observa que la hermana de la panelista también compartió un video realizado con inteligencia artificial sobre Diego Latorre. Minutos más tarde, la involucrada intentó despegarse de esa publicación argumentando fallas de seguridad en sus perfiles. "Aclaro. Alguien está entrando en mis cuentas, yo no publiqué nada de nadie y mucho menos de mi familia", afirmó en la red.

Frente a esa justificación virtual, los integrantes del ambiente de la farándula expresaron serias dudas sobre la veracidad del incidente digital. La panelista ironizó en sus perfiles con la frase "El viejo truco de 'me hackearon'" para cerrar la cobertura del tema. La conducta de la hermana se suma a otros cruces recientes que salpican el entorno de la conductora, dejando abierta la incógnita sobre cuál será la respuesta de la exangelita en sus intervenciones públicas.