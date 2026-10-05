La inesperada confesión de Juana Viale que sorprendió: "Estoy enamorada"

Juana Viale sorprendió a los espectadores de su programa con una revelación sobre su vida amorosa. Durante una charla distendida con Barbie Simons, la conductora de televisión se sinceró sobre lo que siente en este momento.

La conversación comenzó cuando Barbie Simons remarcó el aspecto radiante de la nieta de Mirtha Legrand y sugirió que su felicidad se debía al amor. Ante esa observación, la presentadora no ocultó sus sentimientos en vivo.

Sin dudarlo demasiado, Juana Viale afirmó: "Estoy enamorada". La declaración generó repercusión inmediata entre los presentes en el estudio, quienes asumieron que la actriz se encontraba iniciando una relación formal con alguien.

Sin embargo, para evitar malentendidos sobre su vida cotidiana, la conductora aclaró rápido su situación actual. "No estoy en pareja", remarcó para marcar una clara distinción entre sentir amor y mantener un noviazgo formal.

Para dejar bien clara su postura frente a las especulaciones mediáticas, la conductora reafirmó: "Estoy hablando que estoy enamorada pero no estoy en pareja". Con esa frase marcó el límite sobre su estado civil.

El momento culminó cuando le preguntaron si el sentimiento era mutuo en este presente. Con una sonrisa de compromiso y picardía antes de la pausa comercial, Juana Viale concluyó: "No lo sé, vamos a un corte".