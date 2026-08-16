La inesperada confesión de Tini Stoessel sobre su casamiento: "Voy a ir..."

Tini Stoessel confirmó que hará partícipes a sus fanáticos de la planificación de su boda con el futbolista Rodrigo De Paul. Luego de publicar un video desde París donde inició el diseño de su vestuario, la joven utilizó su perfil secundario en redes sociales para interactuar con el público.

En este espacio, donde suele compartir contenido personal y fotos de sus presentaciones, abrió una dinámica de preguntas y respuestas. Al ser consultada sobre el evento, la artista aseguró que "Voy a ir mostrando el proceso, en qué está inspirado, todo. Me tiene muy feliz".

De esta manera, dejó en claro que sus seguidores podrán acompañarla en los distintos momentos de la preparación de la boda. La cantante atraviesa un presente de mucha actividad pese a las versiones sobre un distanciamiento con sus padres que circularon recientemente, tema al que no hizo referencia directa ni indirecta.

Al ser consultada sobre su actualidad personal y profesional, la intérprete explicó que está "Con gripe pero ya me estoy recuperando. Entrenando, en el estudio, adaptando el show de futttura, que está quedando increíble". Durante la interacción, se mostró plenamente enfocada en su música y en el casamiento próximo.