La inesperada frase de Lizy Tagliani sobre Vicky Xipolitakis que descolocó a Wanda Nara

El debut de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe no tardó en generar repercusiones y momentos insólitos entre los famosos. La encargada de llevar las riendas de la conducción, Wanda Nara, mantuvo una charla cara a cara con Lizy Tagliani que terminó desatando las risas en el estudio tras un recuerdo inesperado de la primera edición del ciclo.

Durante la presentación de sus platos, la conductora le consultó a la comediante si la llegada de la maternidad había despertado en ella una nueva faceta gastronómica ligada a las recetas tradicionales. Lejos de apelar a una respuesta formal o emotiva, la participante respondió con una cuota de humor que tomó por sorpresa a todos los presentes.

"Eh, no. O sea, a mí me quedó que si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder", lanzó sin dudarlo la humorista. La frase hizo alusión directa al desempeño de la mediática durante la temporada inaugural del certamen de cocina, donde llegó a la instancia decisiva y se quedó con el premio principal de 1000000 de pesos a pesar de sus limitados conocimientos culinarios iniciales.

Lejos de refutar el comentario, la presentadora apoyó la postura de su compañera entre risas. "Es muy cierto lo que decís", le contestó la empresaria para cerrar un cruce divertido que rápidamente se volvió tendencia en las plataformas digitales.