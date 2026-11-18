Durante la transmisión de Telefe del encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Costa Rica, el Dibu Martínez protagonizó un divertido cruce con Maxi López. El exdelantero se encontraba trabajando como comentarista desde el campo de juego junto a Sofi Martínez, rol que también había desempeñado anteriormente en el partido contra Uruguay. Como los futbolistas del plantel ya lo tienen visto del Mundial, existe una marcada complicidad entre ellos y el arquero marplatense lo dejó en evidencia frente a las cámaras.

El episodio se desató luego de que Nico Paz convirtiera el tercer tanto del conjunto nacional, una definición espectacular que sorprendió a todos los presentes en el estadio. A pesar de ser zurdo, el joven mediocampista remató con la pierna derecha y clavó la pelota en un ángulo inatajable para el arquero rival. Al ver semejante jugada desde su arco, el Dibu Martínez reaccionó con asombro y, según relató Sofi Martínez al aire, lanzó la frase: "Tenés que cerrar el estadio".

Lejos de conformarse con ese elogio, el guardameta campeón del mundo miró directamente hacia donde estaba parado Maxi López y le apuntó sin filtros: "Vos ese gol no lo hacías". La periodista Sofi Martínez presenció toda la secuencia a pocos metros de distancia y se encargó de relatar cada detalle de esa rápida conversación entre el arquero de la Selección Argentina y el exfutbolista, generando risas inmediatas en toda la transmisión televisiva.

Ante la provocación, Juan Pablo Varsky salió rápidamente en defensa de su compañero de equipo y recordó su pasado goleador: "Vos Bomber hiciste goles de zurda siendo diestro, arriba". Por su parte, el exmarido de Wanda Nara no se quedó callado y estalló entre carcajadas: "¿Me estás cargando? Es la segunda vez que me 'pulentea', lo hizo la otra vez en Córdoba", cerrando así el cruce con un tono desafiante y muy distendido.