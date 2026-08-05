La inesperada propuesta que Luck Ra le hizo a La Joaqui antes de separarse

Durante su presentación en el Movistar Arena junto a Rosalía, la cantante La Joaqui compartió ante el público los motivos detrás del fin de su noviazgo con Luck Ra. La artista decidió hablar sobre su vínculo de dos años y admitió que "siempre soñé con casarme, pero nunca se me dio. Un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente y locamente".

A pesar de percibir ciertas dificultades en el vínculo, la referente del género RKT explicó su decisión de continuar apostando a la pareja. Según sus palabras, "vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami". Sin embargo, el desenlace se produjo durante unas vacaciones compartidas que tenían una duración prevista de siete días.

La Joaqui relató la planificación que realizó para esa escapada y cómo la situación cambió drásticamente a mitad de la estadía. La cantante detalló que "mi viaje era de siete días así que en mi maleta preparé siete outfits especiales. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación".

El anuncio causó sorpresa entre los asistentes, ya que la artista esperaba un paso hacia adelante en la relación. Con una frase que resumió su decepción, la joven cerró su relato al confirmar que en aquel viaje paradisíaco "al cuarto día de viaje llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación". De esta forma, la intérprete concluyó con las especulaciones sobre su presente sentimental tras haber enfrentado el final de un sueño compartido.