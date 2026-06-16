La inesperada relación entre una actriz de una serie famosa y Fito Páez

Lorena Vega, quien actualmente destaca por sus papeles en producciones como Envidiosa y En el barro, reveló detalles inéditos sobre su vínculo cercano con Fito Páez. La relación entre la actriz y el músico rosarino nació a partir del interés de Páez por el trabajo de Vega en el teatro independiente, específicamente tras verla en las piezas Las cautivas e Imprenteros.

Al recordar el inicio de esta amistad, la intérprete comentó que "Te cuento todo porque es hermoso" y detalló que "Con Fito nos hicimos amigos a partir de que me vio en el teatro en la obra Las cautivas. Después vio Imprenteros. Fito es amiguero y muy buen amigo de mujeres también, muy buen consejero, muy divertido y la amistad sucede cuando hay una relación muy sincera, muy graciosa y confesional al toque".

El humor fue el factor determinante que consolidó la unión entre ambos, llevándolos incluso a colaborar en el plano profesional. Vega fue convocada para aportar su voz narrada en el disco Novela, una obra que el compositor gestó durante 20 años de su trayectoria. Respecto a esta faceta compartida, la actriz explicó que "Con Fito somos muy de reírnos y para mí el humor es fundamental. Tengo mucho humor actuando y con mis amigos, con mi gente, con mi familia. Mi familia es muy graciosa. Entonces, creo que nos unió mucho el humor. Nos hicimos amigos y en un momento él me invitó a ser la voz narrada de un disco muy importante para él, como es Novela, porque es un disco que él estuvo un poco concibiendo y gestando a través de 20 años de su vida. De pronto, no solo teníamos una amistad sino que yo estaba trabajando con él, ensayando y grabando en un estudio. Con eso, ya para mí estaba hecha y como yapa después lo presentamos en vivo en Rosario, en esa semana increíble".

La experiencia artística se extendió con viajes internacionales y presentaciones masivas. La actriz acompañó al músico en la presentación del álbum en España y posteriormente participó en el ciclo de cuatro conciertos que Páez brindó en Rosario para celebrar su cumpleaños. En la tercera de esas funciones, Vega interpretó en vivo la totalidad de los textos que grabó para la placa.

Sobre esta vivencia, la protagonista de Sottovoce relató que "Esa fue una experiencia alucinante. Viajé a España a la presentación del disco y al año siguiente, que fue ahora, Fito hizo cuatro conciertos diferentes en Rosario para la semana de su cumpleaños y en el tercero, que fue Novela en vivo, me convocó. Se tocó el disco todo entero, como si le pusieras play, pero con nosotros en escena. Así que dije en vivo todos los textos que digo en el disco. Si los sumás a todos, serán media hora de monólogo. Fue de lo más alucinante que me pasó. Supongo se volverá a repetir en algún momento. Estoy esperando eso porque fue increíble". Actualmente, la artista reparte su tiempo entre la pantalla y la calle Corrientes.