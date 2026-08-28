Las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes en Argentina presentan fuertes diferencias según el lugar donde viven. Un nuevo informe de UNICEF Argentina puso en números esas brechas y mostró que la provincia de residencia continúa siendo un factor determinante para acceder a mejores oportunidades.

El estudio “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia” utiliza el Índice Provincial de Niñez (IPN), una herramienta que reúne información de las 24 jurisdicciones y analiza cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia.

El resultado nacional correspondiente a 2025 fue de 0,630, dentro de una escala de 0 a 1, donde los valores más altos representan condiciones relativamente más favorables.

La Patagonia, entre las mejor posicionadas

El ranking mostró a Tierra del Fuego, con 0,820, y a la Ciudad de Buenos Aires, con 0,809, en los primeros lugares. Luego aparecen Neuquén, con 0,761; Chubut, con 0,738; Río Negro, con 0,728; Santa Cruz, con 0,712; y Mendoza, con 0,691.

En el otro extremo, Formosa obtuvo 0,349 y quedó última. Le siguieron Chaco, con 0,436; Misiones, con 0,523; Corrientes, con 0,537; y Santiago del Estero, con 0,562.

Para UNICEF, las diferencias no responden a un único factor, sino a la combinación de condiciones económicas, educativas, sanitarias y de protección frente a situaciones de violencia.

Educación y salud, dos alertas

La educación aparece como una de las principales dificultades. En 2025 alcanzó un índice nacional de 0,477 y las diferencias territoriales fueron marcadas: CABA y Tierra del Fuego lideraron con 0,76, mientras Formosa registró 0,26 y Chaco 0,27.

El indicador considera aspectos como asistencia escolar, terminalidad secundaria, aprendizajes y acceso a computadoras. Para UNICEF, el desafío no consiste solamente en garantizar que los chicos concurran a la escuela, sino también en lograr aprendizajes de calidad y trayectorias educativas completas.

La salud también mostró diferencias importantes. Neuquén, Tierra del Fuego, Jujuy y Chubut encabezaron esa dimensión, mientras Formosa, Corrientes y Chaco registraron los valores más bajos. Entre los indicadores analizados aparecen mortalidad infantil evitable, bajo peso al nacer y vacunación.

Hubo avances, pero las brechas continúan

El informe también muestra que hubo una mejora general durante la última década. El IPN nacional pasó de 0,569 en 2016 a 0,630 en 2025, y 22 de las 24 jurisdicciones terminaron el período con mejores resultados que al inicio.

Sin embargo, UNICEF advierte que esto no significa que las desigualdades territoriales hayan desaparecido. Las provincias que estaban mejor posicionadas también continuaron avanzando, por lo que la distancia entre los extremos sigue siendo amplia.

El desafío, según el organismo, es que el lugar de nacimiento no determine las posibilidades de desarrollo de una niña, niño o adolescente. Para eso, plantea la necesidad de políticas sostenidas y una mayor articulación entre Nación, provincias y municipios.