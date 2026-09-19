La información de última hora que se conoció de la salud de Mirtha Legrand

El afecto general se concentra en el Sanatorio Mater Dei, donde Mirtha Legrand fue ingresada luego del mediodía para atender diversas complicaciones en su estado de salud. La conductora acudió al centro asistencial, en el cual ya había permanecido hasta hace cinco días, con el fin de ser atendida por el equipo médico de su confianza que conoce en detalle sus antecedentes clínicos. Durante la tarde se dio a conocer el parte oficial que confirmó el diagnóstico de una neumopatía.

Durante la noche se dio a conocer una actualización sobre la evolución de la presentadora mediante el periodista Guillermo Lobos en la señal Todo Noticias. El profesional detalló el panorama obtenido a partir de sus consultas clínicas: “La última comunicación que tuve con las fuentes fidedignas fue a las 21.31, me comunicaron que hubo una leve mejoría en la salud de Mirtha Legrand, en la última hora es decir entre las 20.30 y las 21.30”.

Respecto del área de aislamiento y las condiciones del internamiento dentro de la institución sanitaria, Lobos precisó: “Está en una sala de terapia pero no por una gravedad en el cuadro sino porque necesitan que esté tranquila, sin visitas”. En relación con el estado físico y mental expresado por la paciente, añadió: “Está de buen ánimo”.

El comunicador reconstruyó el proceso que derivó en la consulta médica y la posterior decisión de quedar ingresada en el centro médico: “Todo indica que pasó una mala noche. Estaba con mucha ansiedad, ella misma pidió la internación, se siente más tranquila internada. Tiene un cuadro complicado, pero está en equilibrio”.

El reporte brindado por el periodista indicó además la ausencia de soporte artificial para la función pulmonar durante el desarrollo de la atención médica. “Si bien está en una sala de terapia, está sin asistencia respiratoria. Lo que han pedido es aminorar las visitas, ella misma acató el pedido de los médicos. El cuadro es neumonia, si hay medicacion. Está todo listo por si necesitare una asistencia en la cuestion respiratoria. Por ahora no, la última hora ha sido muy buena. Los doctores estaban muy contentos. Pero es hora a hora”, concluyó Lobos.