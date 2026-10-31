La iniciativa para que los sanjuaninos le manden mensajes al papa León XIV

Correo Argentino habilitará una campaña especial del 2 al 13 de noviembre para que los sanjuaninos puedan enviar cartas gratis al papa León XIV en todas las sucursales. La propuesta busca reunir saludos y oraciones antes de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina. En San Juan la convocatoria estará abierta a vecinos y parroquias sin abonar $0 por los envíos ni pagar estampillas de ningún valor.

Los interesados deberán acercarse a la oficina postal más cercana para despachar sus sobres y participar de la iniciativa nacional. En el frente del sobre hay que poner como destinatario Su Santidad el Papa León XIV en la casilla de correo 4224 código postal C1041WBQ. En la esquina superior derecha del paquete se debe escribir la leyenda Mensaje a León XIV para asegurar su clasificación postal correcta.

Las instituciones educativas y organizaciones religiosas que deseen sumarse podrán juntar los escritos de sus integrantes en un solo envío. En ese caso deberán presentar todos los paquetes juntos en la sucursal acompañados por la lista completa con el nombre de cada remitente. Esta modalidad facilitará la recepción comunitaria sin costo alguno, asegurando que todos puedan expresar su fe sin gastar ni $1 en el trámite.

Una vez finalizado el período de recepción la empresa estatal centralizará los sobres de San Juan y del país para llevarlos a la Santa Sede. De esta manera la histórica visita papal conectará directamente a los fieles con el Santo Padre mediante esta convocatoria pública y sin ningún costo. Cada vecino tendrá la oportunidad de enviar sus buenos deseos antes de la llegada de la autoridad eclesiástica a nuestro territorio.