La Feria de Emprendedores fue uno de los espacios recorridos por DIARIO HUARPE durante la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol, donde distintos productores sanjuaninos ofrecieron sus elaboraciones al público. Entre las propuestas se destacaron las infusiones artesanales de L&R Infusión del Bienestar y los pochoclos saborizados de Floopz San Juan, dos emprendimientos que buscan acercar productos diferentes a los consumidores.

Las personas recorren los distintos stands de la FNS 2026. FOTO DIARIO HUARPE.

Infusiones con identidad propia

Elizabeth, integrante de L&R Infusión del Bienestar, explicó que su propuesta incluye "toda la línea de té hebras, mezclas para el mate y yerba mate orgánica". Además, destacó que trabajan con combinaciones innovadoras y elaboradas artesanalmente.

Elizabeth, de L&R Infusión del Bienestar.

"Lo que tratamos de hacer son mezclas innovadoras con un propósito y todas armadas artesanalmente", contó. También explicó que trabaja en equipo con su marido, quien es sommelier, mientras que ella es licenciada en Biología.

Durante la entrevista, Elizabeth destacó la importancia de participar en la Fiesta del Sol para dar a conocer sus productos y llegar a nuevos consumidores. "La verdad que es una visibilidad muy grande para cualquiera de los emprendedores, te abre una posibilidad y una ventana para darte a conocer", expresó.

La emprendedora también agradeció a la Dirección de PyME y Emprendedores por la convocatoria para formar parte de la celebración. Sobre los inconvenientes registrados con la conexión a internet y los pagos digitales durante las primeras jornadas, explicó que los problemas se fueron atendiendo: "Cada inconveniente se va solucionando, así que vamos trabajando sobre la marcha".

Pochoclos de pizza, queso y ajo y perejil

Joaquín, de Floopz San Juan.

Otro de los stands que llamó la atención durante la recorrida fue el de Floopz San Juan, un emprendimiento dedicado a la elaboración de pochoclos con sabores poco habituales. Joaquín, uno de sus integrantes, contó que ofrecen variedades dulces, saladas y saborizadas, además de una línea gourmet.

"Vendemos pochoclos dulces, salados, saborizados, de distintos sabores, y también pochoclos gourmet de chocolate", explicó. Entre las opciones disponibles durante la feria mencionó los sabores pizza, queso y ajo y perejil.

La idea surgió a partir de buscar alternativas al pochoclo dulce tradicional. "Acá en San Juan siempre ha sido dulce, pero sabemos que en otros lugares, como en Córdoba o en otros países, se consume mucho el pochoclo salado", relató Joaquín.

A partir de esa experiencia, comenzaron a probar nuevas combinaciones y sumar variedades. "Dijimos, ¿por qué no innovar un poquito, agregar sabores nuevos, experimentar un poco?", recordó sobre los primeros pasos del emprendimiento.

Las ventas y la posibilidad de llegar a nuevos clientes

La tercera noche convocó a una multitud en la feria de la FNS 2026. FOTO DIARIO HUARPE.

Joaquín señaló que la participación en la Fiesta del Sol también tiene como objetivo que más personas conozcan la propuesta de Floopz San Juan. "La idea de acá siempre ha sido desde un principio que la gente nos conozca, que vea que el pochoclo siempre puede ser versátil", sostuvo.

Sobre el movimiento comercial durante la tercera noche, aseguró que las ventas venían bien y que, pese a las complicaciones iniciales con internet, pudieron resolver los inconvenientes. "A la gente le está gustando mucho, lo está disfrutando, se están acercando, les están probando", comentó.

La presencia de ambos emprendimientos reflejó la variedad de productos que ofrece la Feria de Emprendedores en la Fiesta del Sol. Desde mezclas artesanales para infusiones hasta pochoclos con sabores innovadores, los productores aprovecharon el encuentro para mostrar sus elaboraciones y acercarse al público sanjuanino.