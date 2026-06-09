Cuando faltan apenas días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, una de las figuras más populares del universo de las profecías volvió a ocupar el centro de la escena. Se trata de Baba Vanga, la vidente búlgara fallecida en 1996, cuyas supuestas predicciones suelen resurgir cada vez que ocurre un acontecimiento de relevancia internacional.

En esta oportunidad, la teoría que ganó fuerza en internet sostiene que Baba Vanga habría anticipado la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un gran evento deportivo seguido por millones de personas en todo el mundo. La proximidad del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá llevó a numerosos usuarios a vincular esa frase con el torneo organizado por la FIFA.

Sin embargo, especialistas y analistas remarcan que no existen registros verificables que permitan confirmar que la vidente haya mencionado específicamente al Mundial 2026. De hecho, gran parte de las predicciones que circulan en redes sociales y sitios de internet fueron difundidas años después de su muerte y carecen de documentación que acredite su autenticidad.

A pesar de ello, la referencia a una supuesta luz en el cielo alimentó numerosas interpretaciones. Algunos usuarios la relacionan con fenómenos astronómicos, como el paso de meteoritos o eventos celestes inusuales, mientras que otros fueron más allá y la vincularon con teorías sobre posibles avistamientos de objetos voladores no identificados o incluso un eventual contacto extraterrestre.

La repercusión fue inmediata en redes sociales, donde miles de publicaciones retomaron la historia y multiplicaron las especulaciones a medida que se acerca el partido inaugural del certamen. El fenómeno demuestra cómo las supuestas predicciones de Baba Vanga continúan generando interés décadas después de su muerte y mantienen vigente un debate que combina misterio, cultura popular y acontecimientos globales.

Por el momento, no existe ninguna evidencia científica ni reporte oficial que indique la posibilidad de un evento extraordinario vinculado al Mundial. La comunidad científica tampoco informó sobre fenómenos inusuales relacionados con el torneo. Aun así, la historia volvió a instalarse en la conversación pública y se convirtió en uno de los temas más comentados en la antesala de la máxima cita del fútbol mundial.