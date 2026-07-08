La histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables dentro de la cancha y también una curiosa historia que explotó en las redes sociales.

Mientras la Albiceleste caía 2-0 y sufría para vulnerar al arquero Mostafa Ahmed Shobeir, comenzó a circular una llamativa cadena de WhatsApp que rápidamente se convirtió en una de las grandes curiosidades de la jornada.

La cábala que recorrió miles de celulares

Shobeir era la gran figura del seleccionado egipcio. En el primer tiempo le había atajado un penal a Lionel Messi y, además, acumulaba varias intervenciones que mantenían con vida a su equipo.

La cadena que se viralizó durante Egipto - Argentina.

En ese contexto, una imagen comenzó a reenviarse en grupos de WhatsApp. Allí aparecía el arquero egipcio "congelado" dentro de un cubo de hielo junto a un mensaje que decía: "Reenvíen esto a tres grupos para congelar al arquero de Egipto. ¡Vamos Argentina!".

La cadena se difundió rápidamente entre los hinchas argentinos como una cábala para intentar cambiar el desarrollo del partido.

De WhatsApp a las redes sociales

Pocos minutos después, Argentina protagonizó una remontada memorable. Con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el resultado y se impuso por 3-2 para avanzar a los cuartos de final.

Tras la clasificación, la imagen volvió a viralizarse, esta vez en la red social X, donde miles de usuarios compartieron capturas del mensaje y bromearon con la supuesta efectividad de la cadena.

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de una usuaria que escribió: "Che, podemos darle un poco de mérito a esta cadena porque, fuera de joda, funcionó".

Una anécdota que quedó para el recuerdo

Aunque se trató apenas de una humorada entre hinchas, la cadena de WhatsApp terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la clasificación argentina.

El arquero egipcio fue una de las grandes figuras del encuentro, pero la reacción de la Albiceleste en los últimos minutos terminó cambiando la historia del partido y también alimentó una de las tantas cábalas que acompañan a la Selección en cada Mundial.