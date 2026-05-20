A solo 22 días para el inicio de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra afronta un problema tan inesperado como curioso. Lejos de las preocupaciones habituales por lesiones o tácticas de juego, el foco se trasladó fuera de la cancha: el hotel donde se alojará el equipo de Thomas Tuchel es blanco de múltiples críticas por su falta de insonorización y la incomodidad de sus instalaciones.

Los "Tres Leones" se instalarán en el The Inn at Meadowbrook Hotel, en Kansas City, un establecimiento que, pese a sus tarifas superiores a los 300 dólares por noche, cuenta con antecedentes preocupantes. Según el diario alemán Bild, los futbolistas deberán lidiar con paredes delgadas y camas duras, factores que dificultan el descanso necesario para el alto rendimiento.

Las quejas de antiguos huéspedes en plataformas de reseñas no dan lugar a dudas. "Nos sorprendió la falta de insonorización. Escuchamos las 'actividades agradables' de una pareja en la habitación de al lado", comentó una usuaria, dejando en evidencia el principal problema del edificio. Otros testimonios son igual de desalentadores: "La cama era tan dura como una piedra" y "los pisos son tan delgados que escucharás a la gente caminando por la habitación de arriba".

Un plan de emergencia para proteger el sueño

Thomas Tuchel es un obsesivo del descanso y la regeneración física, por lo que la Federación Inglesa ya puso en marcha un plan de contingencia. Con el objetivo de bloquear el ruido externo y garantizar un sueño reparador, cada jugador recibirá un kit especial que incluye cubrecolchones, almohadas a medida, antifaces ergonómicos y tapones para los oídos.

Además, la delegación contará con la asistencia del Dr. Luke Gupta, un reconocido consultor en fisiología del sueño que ya trabajó con atletas olímpicos y la selección femenina. Esta medida no es casualidad: el entrenador alemán ha hecho del descanso una de sus banderas. Durante la última Eurocopa, donde Inglaterra cayó en la final ante España, el plantel utilizó somníferos para conciliar el sueño, y en su etapa en el Borussia Dortmund llegó a incluir a un experto en meditación dentro de su cuerpo técnico.

Mientras Tuchel termina de definir la lista definitiva de 26 convocados, que será anunciada el próximo viernes, la delegación inglesa cruza los dedos para que esta insólita incomodidad no afecte el rendimiento en la cita mundialista. Después de todo, en el fútbol de élite, la diferencia entre ganar y perder puede empezar, literalmente, en la almohada.