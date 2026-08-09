La insólita pelea de Luis Majul y Jorge Rial por la muerte del papá de Messi

Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, falleció durante la madrugada del sábado ocho de agosto a los 68 años en un sanatorio de Rosario. El hombre, que fue una pieza fundamental en la trayectoria profesional de su hijo, se encontraba internado debido a una enfermedad que desmejoró su salud en el último tiempo. La noticia provocó una ola de condolencias, pero también un sorpresivo cruce entre los periodistas Luis Majul y Jorge Rial a través de la plataforma X.

El conflicto se originó cuando Majul decidió compartir una anécdota personal para despedir al padre del futbolista. En su publicación, el periodista recordó que conoció al representante por un hecho fortuito hace años y que pudo ayudarlo con un pedido. Según relató, Majul le solicitó a cambio una entrevista con el astro del fútbol, la cual finalmente consiguió gracias a su mediación.

Majul escribió en sus redes sociales: "Buen día. Conocí a Jorge Messi por una circunstancia fortuita, hace años. Necesitaba algo y, por suerte, nosotros se lo pudimos cumplir". En el mismo mensaje, detalló el diálogo que mantuvo con el padre del 10: "Me preguntó: '¿Cómo puedo agradecerte?'. Le pedí un sueño que no había podido concretar: una nota con su hijo. Me ayudó a conseguirla. Y jamás lo olvidaré. Que descanse en paz".

Esta publicación no fue bien recibida por Jorge Rial, quien cuestionó el enfoque de su colega en un momento de duelo familiar. El conductor de Argenzuela sugirió que Majul priorizó su propia historia personal por sobre la relevancia de la pérdida para el entorno de Lionel Messi. Rial manifestó de forma crítica: "Se murió el padre de Messi. Pero lo importante es la necesidad de Majul".

La muerte del padre del futbolista fue confirmada a las dos de la madrugada por el director médico del Sanatorio Centro de Rosario, Carlos Mackey, quien emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias. Jorge Messi acompañó a su hijo desde sus primeros pasos en el deporte hasta su consolidación como figura mundial, siendo su representante y un pilar constante en su vida personal.