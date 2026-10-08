La insólita revelación de una famosa: "No sé si mi papá está vivo"

La reconocida modelo Barby Franco hablo sobre el capitulo mas complejo de su vida familiar al referirse a su papa biologico y al vinculo que mantuvieron a lo largo del tiempo. En pareja con Fernando Burlando desde hace 15 años y mama de la pequeña Sarah de 3 años, la panelista abordo temas delicados de su pasado durante una entrevista periodistica.

Al ser consultada sobre si su progenitor continua con vida, la modelo sorprendio al manifestar "No lo se, creo que vive pero no lo se, no tengo ni idea". Tambien aseguro que desde su distanciamiento no volvieron a contactarse y agrego "Nunca mas tuve relacion, hace mil años", confirmando ademas que el hombre no intento acercarse para conocer a su nieta.

En cuanto a la crianza de la niña, Barby señalo que la pequeña no consulta por ese lado de la familia y explico que sobre el padre del abogado le dijeron "que estaba en una estrella, que era la estrella que estaba al lado de la luna y que brillaba mucho". Por el contrario, la relacion con su mama Veronica es excelente y "esta hecha una babosa con la nieta".

Finalmente, la panelista destaco el vinculo con Marila, la madre del abogado, quien demuestra un cariño inmenso por la niña y siempre busca consentirla. Entre risas, conto que la abuela paterna le enseña travesuras y remarco "Es la unica que le enseña malas palabras, asi que imaginate" sobre la complicidad diaria que mantienen.