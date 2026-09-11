La Fórmula 2 quedó envuelta en una situación insólita durante la actividad en el Madring de Madrid. Uno de los pilotos fue sancionado económicamente por una infracción que, en principio, no había cometido él: su hermana ingresó a una zona restringida sin llevar pantalones largos.

El episodio ocurrió durante la jornada en la que la categoría telonera de la Fórmula 1 disputó sus actividades en el nuevo circuito español. La normativa de la FIA establece determinadas exigencias de vestimenta para las personas que acceden a sectores específicos del paddock y los boxes.

Qué pasó

La sanción se produjo porque la hermana del piloto se encontraba en un área en la que era obligatorio utilizar pantalones largos, pero llevaba una prenda que no cumplía con las normas de seguridad y vestimenta del lugar.

Los comisarios consideraron que el piloto era responsable de la acreditación y el acceso de su acompañante, por lo que la infracción terminó derivando en una multa económica para el competidor.

La situación generó sorpresa por lo poco habitual del motivo de la sanción. El reglamento contempla controles estrictos en los sectores donde trabajan los equipos y circulan los pilotos, mecánicos y personal autorizado.

El reglamento que deben cumplir en boxes

Las normas de seguridad no se limitan a los pilotos. Quienes ingresan a determinadas zonas del circuito también deben respetar requisitos vinculados con la indumentaria.

El objetivo es reducir los riesgos en un espacio donde hay vehículos en movimiento, herramientas, piezas calientes y otros elementos propios de la actividad de competición.

Por ese motivo, el código de vestimenta puede exigir prendas que cubran brazos y piernas, además de calzado adecuado.

Un fin de semana particular en Madrid

El episodio ocurrió en el estreno del Madring para la Fórmula 2, un trazado que también es protagonista por las características de su diseño y por los incidentes registrados durante las primeras actividades.

La categoría disputa allí una nueva fecha de su campeonato antes de que la Fórmula 1 salga a pista para el Gran Premio de España.

Así, entre accidentes, interrupciones y la expectativa por el nuevo circuito, la jornada dejó además una de las sanciones más curiosas del fin de semana: un piloto terminó pagando una multa por la vestimenta que llevaba su propia hermana en los boxes.