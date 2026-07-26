La interceptaron en la calle y lo mataron de un tiro a la cabeza

Un episodio de extrema violencia sacudió la tranquilidad del departamento de Las Heras durante la madrugada de este domingo. Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida luego de ser blanco de un ataque con armas de fuego mientras se encontraba en la vía pública. El hecho tuvo lugar cerca de las 2.30 en el cruce de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens donde los vecinos se vieron alertados por el sonido de varias detonaciones.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911 efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado arribaron al sitio mencionado. Allí encontraron a la víctima tendida sobre la calzada con heridas visibles por lo que se procedió a su traslado inmediato hacia el Hospital Central.

En el centro asistencial los profesionales médicos confirmaron que el paciente presentaba un impacto de bala en el cráneo con orificio de entrada y salida en la zona parietal además de otro disparo localizado en el abdomen.

A pesar de la asistencia recibida y el esfuerzo del personal de salud el hombre permaneció en estado crítico durante algunas horas. Finalmente su fallecimiento se produjo a las 5.38 de la mañana.

Por el momento las autoridades judiciales no brindaron datos sobre la identidad de la persona fallecida ni se reportaron detenciones relacionadas con este homicidio. La Oficina Fiscal de Las Heras tomó intervención en la causa para intentar determinar los motivos del ataque y dar con el paradero de los responsables del crimen.